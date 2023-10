Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αποκλιμάκωση τιμών τις τελευταίες ημέρες - Πότε ξεκινά η διάθεση

Η τιμή χωρίς την κρατική επιδότηση διαμορφώνεται πολύ κοντά στο επίπεδο που ξεκίνησε η περίοδος θέρμανσης πέρυσι (1,41 ευρώ) μετά από επιδότηση.

Κοντά στο 1,45 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται - με τα δεδομένα των τελευταίων ημερών - η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, μια εβδομάδα πριν την έναρξη της διάθεσης του στην αγορά σημειώνοντας σημαντική αποκλιμάκωση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της πτώσης των διεθνών τιμών.

Ουσιαστικά η τιμή χωρίς την κρατική επιδότηση - που δεν προβλέπεται να υπάρξει εφέτος - διαμορφώνεται πολύ κοντά στο επίπεδο που ξεκίνησε η περίοδος θέρμανσης πέρυσι (1,41 ευρώ) μετά από επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 0,2 ευρώ ανά λίτρο συν ΦΠΑ και την πρόσθετη επιδότηση 7,5 σεντς ανά λίτρο από τα διυλιστήρια.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές των εταιρειών εμπορίας καυσίμων, τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκε σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του προϊόντος, στα 902 δολάρια ανά τόνο την περασμένη Πέμπτη έναντι 981 δολ. στην αρχή της εβδομάδας.

Η τιμή διυλιστηρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και για το σύνολο των προϊόντων διαμορφώνεται καθημερινά με βάση το μέσο όρο των διεθνών τιμών των τεσσάρων προηγούμενων ημερών. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές θα ξεκινήσει την ερχόμενη Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου που σημαίνει ότι η τιμή εκκίνησης θα διαμορφωθεί (μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ή να αυξηθεί) ανάλογα την πορεία των διεθνών τιμών αλλά και της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου την ερχόμενη εβδομάδα. Ερώτημα αποτελεί επίσης αν - πέρα από τις εμπορικές προσφορές που ανακοινώνονται κάθε χρόνο - θα επαναληφθεί εφέτος η έκπτωση που παρείχαν πέρυσι τα διυλιστήρια στις τιμές πώλησης του καυσίμου.

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για το πετρέλαιο παραμένει επί του παρόντος περιορισμένο καθώς και οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές. Σημειώνεται πάντως ότι κατά τη διάρκεια του περυσινού χειμώνα (2022-2023) καταγράφηκαν σημαντικές μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και των ανταγωνιστικών πηγών ενέργειας (φυσικό αέριο και ηλεκτρισμός). Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκίνησε πέρυσι πάνω από το 1,4 ευρώ το λίτρο υποχώρησε στη λήξη της περιόδου θέρμανσης, τον Απρίλιο, στα 0,92 ευρώ. Η τιμή του πετρελαίου με αναγωγή σε κιλοβατώρες ήταν 0,14 ευρώ / Kwh στην έναρξη της περιόδου και 0,08 ευρώ / Kwh στη λήξη.

Αντίστοιχες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου σημείωσαν και οι τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο για ορισμένους μήνες ήταν ακριβότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε θεαματική πτώση από τα ιστορικά υψηλά του καλοκαιριού του 2022, ωστόσο παραμένει ακριβότερη από το πετρέλαιο και το αέριο. Η εξέλιξη των τιμών των τριών εναλλακτικών πηγών ενέργειας φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα (πηγή: Φυσικό Αέριο Ελλάδας).

