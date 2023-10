Πολιτική

Παπαθανάσης για αύξησεις σε δικαστές: Προέχει ο δημοσιονομικός στόχος

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας απέκλεισε ικανοποίηση του στόχου των δικαστών σε βάρος της οικονομικής σταθερότητας.

Τη μερική ικανοποίηση του στόχου των συνταξιούχων δικαστών για αύξηση των αποδοχών τους στα προ του 2012 επίπεδα μέσω της πρόσφατης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και μόνο στο βαθμό που αυτό δεν θα εμποδίσει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με θέα».

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι συντάξεις αποτελούν το 30% των εξόδων του κράτους, δηλαδή μια υψηλής ρευστότητας οικονομική του υποχρέωση η οποία δε μπορεί να αυξάνεται ουσιωδώς τόσο αιφνιδιαστικά. Είπε χαρακτηριστικά: «Θα σεβαστούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης αλλά θα σεβαστούμε και το δεδομένο δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε. Έρχεται αξιολόγηση της οικονομίας μας από τον οίκο S&P στις 20 Οκτωβρίου και έπεται από άλλη αξιολόγηση από τον οίκο Fitch. Δε μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το πρόγραμμα σταθερότητας της χώρας. Τα λεφτά δεν διατίθενται έτσι ξαφνικά έτσι όπως το εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάριν».

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θα περιορίσει την εφαρμογή της απόφαση μόνο στους τρεις προσφεύγοντες αποτρέποντας με κάποιο νομικό χειρισμό την εφαρμογή της ως δεδικασμένου σε άλλους μελλοντικούς αιτούντες, ο αναπληρωτής υπουργός απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες και επανέλαβε ότι η ικανοποίηση θα συμβεί μόνο στο βαθμό που δεν θα διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Όσον αφορά τη λοιπή επικαιρότητα, ο κ. Παπαθανάσης στάθηκε στο ζήτημα των αυτοδιοικητικών εκλογών απευθύνοντας έκκληση στους εκλογείς να στηρίξουν τους επίσημους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας σε δήμους και περιφέρειες προκειμένου, όπως ανέφερε, να βγει την επόμενη μέρα η χώρα κερδισμένη στους στόχους των μεγάλων έργων υποδομής, της ανάπτυξης, και των δικαιωμάτων και συμφερόντων του δημότη και του πολίτη. Σε ερώτηση σχετικά με το τι εκτιμά στην περίπτωση που επικρατήσουν “αντάρτες” αυτοδιοικητικοί, αρκέστηκε να σημειώσει ότι δεν πιστεύει ότι κάτι τέτοιο έχει σοβαρές πιθανότητες και ότι το αναμενόμενο είναι σαφής νίκη των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφορικά με τα περιθώρια για αυξήσεις σε άλλους κλάδους, ο κ. Παπαθανάσης απέφυγε να δεσμευτεί για ο,τιδήποτε και υπογράμμισε ότι όλα εξαρτώνται από την επιτυχία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο υπόλοιπο του χρόνου, αναφέροντας χαρακτηριστικά «θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι θα περιέχει. Όσα έχουν ανακοινωθεί θα τηρηθούν φυσικά, τα υπόλοιπα όμως περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν εφικτά». Ανακοίνωσε πάντως καθαρά ότι με τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει περιθώριο για Fuel Pass 2 για επαγγελματίες ούτε για διανομή Επιταγής Ακρίβειας, όπως φημολογείται τις τελευταίες ημέρες.

Τέλος ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα δύο επικείμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για νεοσύστατες επιχειρήσεις, των οποίων η δημοσίευση θα γίνει την προσεχή Τρίτη 10 Οκτωβρίου και τα οποία όπως ανακοίνωσε, θα αυξήσουν το ποσοστό κάλυψης της επένδυσης από το ισχύον ποσοστό 40%, στο 50%. Όπως είπε, το ένα θα αφορά τουριστικά καταλύματα και θα έχει ως ανώτατο όριο χρηματοδότησης τις 200.000 ευρώ (εκ των 400.000 της επένδυσης) και το άλλο, θα αφορά γενική επιχειρηματικότητα και ελεύθερους επαγγελματίες.

