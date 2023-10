Αθλητικά

NBA – Σαν Αντόνιο Σπερς: Πάνω από 13000 θεατές στην προπόνηση με Γουεμπανιαμά

Ο 19χρονος Γάλλος με ύψος 2,24 έχει δημιουργήσει μεγάλε προσδοκίες για την νέα σεζόν με το «σπιρούνια».

Περισσότεροι από 13.000 θεατές συγκεντρώθηκαν στο Frost Bank Center στο Σαν Αντόνιο (Τέξας) για να παρακολουθήσουν μια προπόνηση των Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιαμά, γύρω από τον οποίο ο ενθουσιασμός μεγαλώνει καθώς πλησιάζει η έναρξη της σεζόν του NBA.

«Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που έπαιξα μπροστά σε τόσο κόσμο. Είναι σίγουρο ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν πρόκειται για φανατικούς φιλάθλους του συλλόγου που παρακολουθώ από μικρός», είπε ο 19χρονος Γάλλος στο τέλος αυτής της προπόνησης ανοιχτή στο κοινό και δωρεάν.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά, Νο. 1 στο Draft τον Ιούνιο, δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες καθώς η σεζόν του NBA ξεκινά στις 24 Οκτωβρίου, με έναν πρώτο αγώνα για τους Σπέρτς στις 25 εναντίον του Ντάλας.

Στον αγώνα χωρίς ιδιαίτερη ένταση τεσσάρων δεκάλεπτων μεταξύ παικτών του Σαν Αντόνιο, το «φαινόμενο» Γουεμπανιαμά (2,24 μ. σύμφωνα με το NBA), σημείωσε εννέα πόντους και άρπαξε πέντε ριμπάουντ υπό τις επευφημίες των 13.200 θεατών.

Ερωτηθείς για την επιλογή λίγες μέρες νωρίτερα του πρωταγωνιστή Τζόελ Εμπίντ να συμμετάσχει στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, αντί για τη Γαλλία ή το Καμερούν, ο Γουεμπανιαμά είπε ότι ήταν «λυπημένος για το Καμερούν».

«Δεν έχω πραγματικά άποψη. Αν με επιλεγούν, θα παλέψω με άλλους Γάλλους για να κερδίσω έναν τίτλο», είπε

Οι Σπερς έχουν αγώνα προετοιμασίας τη Δευτέρα στην Οκλαχόμα Σίτι εναντίον των Θάντερ.

