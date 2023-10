Κόσμος

Αίγυπτος: Αστυνομικός σκότωσε Ισραηλινούς τουρίστες

Ο αστυνομικός φέρεται ότι άνοιξε πυρ εναντίον γκρουπ τουριστών σκοτώνοντας δύο Ισραηλινούς και τον Αιγύπτιο ξεναγό τους.

Δύο Ισραηλινοί τουρίστες και ο Αιγύπτιος ξεναγός τους σκοτώθηκαν σήμερα από τις σφαίρες ενός αστυνομικού στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπου, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο αστυνομικός φέρεται ότι άνοιξε πυρ εναντίον γκρουπ τουριστών σκοτώνοντας δύο Ισραηλινούς στη συνοικία της Αλεξάνδρειας, Σαουάρι, και σύμφωνα με δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας που διατήρησαν την ανωνυμία τους συνελήφθη και κρατείται.

Ο αστυνομικός βρισκόταν στην περιοχή για λόγους ασφαλείας όταν ξαφνικά άρχισε να πυρβολεί αδιακρίτως, μετέδωσε το φιλοκυβερνητικό ιδιωτικό κανάλι της Αιγύπτου Extra News TV.

Το δίκτυο μετέδωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη "νομικές διαδικασίες" μετά τη σύλληψη του αστυνομικού. Δεν υπάρχει ακόμη σχόλιο από τις αιγυπτιακές αρχές σχετικά με την επίθεση, την πρώτη του είδους με στόχο Ισραηλινούς εδώ και πολλές δεκαετίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε μια ημέρα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Ισραήλ η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, για την οποία το Ισραήλ δεσμεύτηκε για "ισχυρή εκδίκηση". Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί σκοτώθηκαν.

