Πολάκης: Αντιδράσεις για την ανάρτησή του για το σκίτσο Χατζόπουλου

Νέος κύκλος πολιτικής κόντρας προκλήθηκε από την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, για το σκίτσο της «Καθημερινής».

«Αυτο το κακεκτυπο ανθρώπινου είδους είναι ο «γελοιογράφος» της «σοβαρής αστικής εφημερίδας» της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ !!

Αυτός ο τυφλωμένος ακροδεξιός «καλλιτέχνης» νομίζει πως παράγει πολιτισμό και κάνιέ χιούμορ!!!

Σε παραδίδω στη ΧΛΕΥΗ των πραγματικών ΑΝΘΡΩΠΩΝ!!

Υγ Μάλλον από το φόβο σου μετά τις τελευταίες εξελίξεις πρέπει να ξύπνησες το βράδυ έχοντας κάνει στο στρώμα σου αυτό που κάνει το «τετράποδο» της εικόνας που φιλοτέχνησες…», έγραψε στην ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας σκίτσο στην «Καθημερινή» προκαλώντας «θύελλα» αντιδράσεων.

Μαρινάκης: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα

«Η αλήθεια είναι ότι δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Και είναι πράγματι κατάντια το γεγονός, ότι ο γνωστός για την χυδαιότητά του κ. Πολάκης μόλις προ ημερών επιβραβεύτηκε από τη νέα ηγεσία διοριζόμενος σε έναν κομβικό επιτελικό ρόλο» αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή ανάρτηση του βουλευτή του ο ΣΥΡΙΖΑ, («γεμάτη ύβρεις και μισος», όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης) κατά του σκιτσογράφου Δημήτρη Χατζόπουλου.

«Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο στον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατά τα λοιπά μιλάει στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης» σημειώνει ακόμα ο κ. Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε στη δήλωσή του:

«Ο υπερσυντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πολάκης, αφού ανήρτησε φωτογραφία του σκιτσογράφου Δημήτρη Χαντζόπουλου, που «τόλμησε» να εκφράσει την άποψή του, τον παρέδωσε «στην χλεύη των κανονικών ανθρώπων» όπως έγραψε, σε μια ακόμα ανάρτηση γεμάτη ύβρεις και μίσος που προκαλεί κάθε δημοκρατικό πολίτη και παραπέμπει σε λογικές προγραφών.

Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο στον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατά τα λοιπά μιλάει στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης.

Η αλήθεια είναι ότι δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Και είναι πράγματι κατάντια το γεγονός, ότι ο γνωστός για την χυδαιότητά του κ. Πολάκης μόλις προ ημερών επιβραβεύτηκε από τη νέα ηγεσία διοριζόμενος σε έναν κομβικό επιτελικό ρόλο».

ΠΑΣΟΚ: Νέο κρεσέντο τοξικότητας από τον Πολάκη

Το ΠΑΣΟΚ-Κινήμα Αλλαγής κατέκρινε την επίθεση του Π. Πολάκη εναντίον του γελειογράφου της εφημερίδας "Καθημερινή" Δ.Χατζόπουλο.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων το γραφείο Τύπου του κόμματος αναφέρει:

«Ο πολιτικός πάτρωνας του κ. Κασσελάκη, Παύλος Πολάκης, σε ένα ακόμη κρεσέντο τοξικότητας εξαπολύει πεζοδρομιακές ύβρεις και στοχοποιεί τον γελοιογράφο, Δημήτρη Χαντζόπουλο.

Κανείς δεν απολαύει "ασυλίας" από τη γελοιογραφική πένα, αλλά για τον κ. Πολάκη φαίνεται ότι είναι άγνωστες λέξεις».

