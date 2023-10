Πολιτική

Eκλογές - Πειραιάς: Ο Μώραλης και πάλι δήμαρχος

Τηλεφώνημα για συγχαρητήρια από τον πρωθυπουργό δέχθηκε ο κ. Μώραλης

Προβάδισμα στον Γιάννη Μώραλη δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών για τον Δήμο Πειραιά.

Στα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από τον δήμο Πειραιά, στα πρώτα 4 εκλογικά τμήματα ο Γιάννης Μώραλης εμφανίζεται με 70,61 %.

Στη δεύτερη θέση, με 14,79% βρίσκεται ο Νικόλαος Αμπατιέλος, ενώ στο 10,45% βρίσκεται ο Γιώργος Γαβρίλης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τηλεφωνικά τον Γιάννη Μώραλη.

Βαγγέλης Μαρινάκης: Από τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα μιλάμε για μία μεγάλη νίκη του «Πειραιά Νικητή»

Στο εκλογικό κέντρο του υποψηφίου δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης ο οποίος έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες για τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών.

«Από τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα μιλάμε για μία μεγάλη νίκη του “Πειραιά Νικητή”. Παρά τη μεγάλη αποχή που είχαμε, για το οποίο δεν μπορεί κανείς να είναι ευχαριστημένος όταν βλέπει τέτοια μεγάλη αποχή από τον κόσμο, εμείς είμαστε χαρούμενοι που ο “Πειραιάς Νικητής” για ακόμα μία φορά ότι ο Γιάννης Μώραλης και ο συνδυασμός μας σήμερα θα κερδίσει με μία μεγάλη διαφορά από την πρώτη Κυριακή», δήλωσε εξερχόμενος από το εκλογικό κέντρο του κου Μώραλη.

«Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα ολοκληρωθούν πολύ σημαντικά έργα για τον Πειραιά και οι Πειραιώτες θα έχουν μία καλύτερη ζωή και τα παιδιά του Πειραιά, όπως έχουμε πει επανειλημμένες φορές στο παρελθόν, θα έχουν μία καλύτερη ζωή» σημείωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ευχαρίστησε όλους τους Πειραιώτες για τα αποτελέσματα, ενώ ανέφερε ότι «να είναι σίγουροι ότι θα είμαστε κοντά τους».

