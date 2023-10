Πολιτική

Εκλογές: Η Θεσσαλονίκη θα “βγάλει” δήμαρχο στον β’ γύρο

Οι δηλώσεις και οι αντιδράσεις των τριών πρώτων στη μάχη για τη διεκδίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Κάλεσμα στους ψηφοφόρους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες της 15ης Οκτωβρίου και να ψηφίσουν στον β’ γύρο των δημοτικών εκλογών καθώς «κρίνεται το μέλλον της πόλης» απηύθυνε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και εκ νέου υποψήφιος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής.

«Οι πολίτες μίλησαν και όλοι οφείλουμε να τους ακούσουμε. Απαιτούν περισσότερα. Τους ακούω και τους καταλαβαίνω. Τέσσερα χρόνια προσπαθήσαμε πολύ, παρά τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουν. Τους καλώ την επόμενη Κυριακή να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν, γιατί τις επόμενες πέντε ημέρες κρίνεται το μέλλον της πόλης», είπε ο κ.Ζέρβας.

Πρόσθεσε επίσης πως «κρίνεται αν στο τιμόνι της θα βρίσκονται άνθρωποι με σχέδιο, αν θα ολοκληρωθούν μια σειρά από μεγάλα έργα ή αν θα παραδώσουμε την πόλη σε επιχειρηματικά συμφέροντα εξ Αθηνών. Αν θα παραδώσουμε την πόλη σε ένα παλιό, αποτυχημένο πολιτικό προσωπικό, που συνασπίστηκε και θέλει να έρθει και πάλι στα πράγματα».

Στην ίδια δήλωση ο κ. Ζέρβας υπογράμμισε: «Γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά σε αυτή την πόλη. Όλοι έχουν παρελθόν και παρόν. Το δίλημμα είναι ένα και ξεκάθαρο. Την εβδομάδα αυτή θα μιλήσουμε ξανά για όλα. Για προτάσεις, σχέδια και λύσεις. Θα πάμε πόρτα - πόρτα, σπίτι - σπίτι και θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Η Θεσσαλονίκη δεν γυρίζει πίσω. Η Θεσσαλονίκη δεν εξαγοράζεται. Στη ζωή μου έμαθα να δίνω δύσκολες μάχες και να τις κερδίζω. Είμαι βέβαιος ότι την επόμενη Κυριακή, εδώ, σε αυτό το σημείο, θα γιορτάζουμε μαζί μια νίκη της πόλης, μια νίκη των πολιτών της».





Χαρούμενος και αισιόδοξος από το αποτέλεσμα της σημερινής κάλπης δήλωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν και την ερχόμενη Κυριακή, στον β’ γύρο των δημοτικών εκλογών, την παράταξή του «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη», ώστε η πόλη να γυρίσει σελίδα.

Αγγελούδης: Σήμερα κλείνουμε οριστικά το κεφάλαιο της αδράνειας και της εγκατάλειψης

Καταχειροκροτούμενος θερμά από στελέχη της παράταξής του που συγκεντρώθηκαν έξω από το εκλογικό κέντρο επί της οδού Βενιζέλου, ο κ. Αγγελούδης τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος και αισιόδοξος για το μήνυμα που έστειλαν σήμερα οι συμπολίτες μας. Η ανεξάρτητη, υπερκομματική μας παράταξη "Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη" κέρδισε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της πόλης. Σήμερα κλείνουμε οριστικά το κεφάλαιο της αδράνειας και της εγκατάλειψης. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας αποδοκίμασε την απερχόμενη διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Καλώ με σεβασμό, σεμνότητα και εκτίμηση τους συμπολίτες μου να στηρίξουν την προσπάθειά μας για να γυρίσει η Θεσσαλονίκη σελίδα. Αύριο έρχεται νέα μέρα. Την επόμενη Κυριακή, με την "Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη", η πόλη μας γυρίζει τη σελίδα που πρέπει».

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους «εάν βλέπει νίκη την επόμενη Κυριακή» απάντησε: «Δεν είναι νίκη του Στέλιου Αγγελούδη. Είναι η νίκη της Θεσσαλονίκης. Είναι η νίκη που θέλουν οι Θεσσαλονικείς».

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε προς τους υποψήφιους συμβούλους του ενώ παράλληλα έκανε «άνοιγμα» προς τους συνυποψηφίους των άλλων παρατάξεων που δεν πέρασαν στον β' γύρο επισημαίνοντας: «Σήμερα είναι μια μεγαλη γιορτή με όλους τους ενεργούς πολίτες που αγκάλιασαν την προσπάθειά μας. Κάναμε έναν έντιμο αγώνα με πολιτισμό, χαμογελο και αισιοδοξία. Ευχαριστώ πολύ τους συνυποψήφιους, τους καλώ όλους πραγματικά σε μια κοινή προσπάθεια να γυρίσουμε τη σελίδα που έχει ανάγκη η πόλη. Αγαπούμε αυτή την πόλη και ήρθε η ώρα να δουλέψουμε γι' αυτήν όλοι μαζί».

Πέγκας: Οι πολίτες δεν καθοδηγούνται

«Κάναμε έναν πολύ ωραίο έντιμο αγώνα. Περάσαμε ωραία, ήταν μια συναρπαστική προεκλογική περίοδος, θέσαμε τα διακυβεύματα και τα θέματα της πόλης. Φτιάξαμε ενα αναλυτικό πρόγραμμα για όλα τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης», τόνισε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Σπύρος Πέγκας, μετά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των δημοτικών εκλογών που βρίσκει την παράταξη του «Θεσσαλονίκη για Όλους» στην τρίτη θέση.

Ο κ.Πέγκας πρόσθεσε στη δήλωση που ακολούθησε μπροστά στο εκλογικό του κέντρο: «Εκτός όμως από αυτό φτιάξαμε μια ωραία παρέα, ενώσαμε δυνάμεις. Ήρθαν πολλές προσωπικότητες και πολλοί νέοι άνθρωποι που συντάχθηκαν μαζί μας. Πολέμησαν για αυτές τις ιδέες. Μας λείπει παρα πολύ το 60% που δεν ήρθε να ψηφίσει. Ευχαριστώ όλες και όλους που μας στήριξαν. Τους υποψήφιους και τους εθελοντές».

Υποσχέθηκε δε πως «την επόμενη μέρα θα είμαστε παρόντες στη μάχη για τη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε δίπλα στους πολίτες. Θα παραμείνουμε στις επάλξεις. Ο συνδυασμός θεωρεί πως οι δημότες δεν καθοδηγούνται και θα αποφασίσουν με την ψήφο τους. Τους καλώ να ψηφίσουν την επόμενη Κυριακή. Είναι πολύ σημαντικό αν θέλουν ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη».

