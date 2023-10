Κοινωνία

Καλλιθέα: Τροχαίο στην Παραλιακή - Έκλεισε προσωρινά το ρεύμα προς Σούνιο

Σε ποιο ύψος της παραλιακής λεωφόρου συνέβη το ατύχημα και υπό ποιες συνθήκες.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα το πρωί στην Καλλιθέα, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Σούνιο στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το ατύχημα καταγράφηκε όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν διαδοχικά και απωθήθηκαν λόγω ταχύητητας, σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το ρεύμα ουσιαστικά έκλεισε, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημίες. Αναμένονται περαιτέρω πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες.

