Κόντρες στην παραλιακή: Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ελέγχων - 134 παραβάσεις και μία σύλληψη

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίστηκαν για 2η νύχτα οι έλεγχοι στην παραλιακή με στόχο την αντιμετώπιση αυτοσχέδιων αγώνων και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων

134 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μέσα σε μία μόνο ημέρα, εντόπισαν και βεβαίωσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους στην παραλιακή οδό Αθηνών - Σουνίου. Όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της Τροχαίας, στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, οι εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι την Παρασκευή επικεντρώθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή.

"Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής και ομάδες ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΜΕ.Τ. Οι δράσεις είχαν σκοπό την αντιμετώπιση αυτοσχέδιων παράνομων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα και διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης βεβαιώθηκαν 134 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, ενώ διαπιστώθηκαν 4 πλημμεληματικές παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και σε βάρος ενός ατόμου από αυτά, ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Ακολούθως ελέγχεται εάν ο συλληφθείς είχε οργανωτικό ρόλο στην διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων.





Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

28 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

19 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

14 για υπερβολική ταχύτητα,

9 για επικίνδυνους ελιγμούς,

2 για ΚΤΕΟ,

1 για ανασφάλιστο όχημα,

1 για φθαρμένα ελαστικά,

2 για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και

58 λοιπές παραβάσεις

Περαιτέρω, αφαιρέθηκαν:

45 άδειες ικανότητας οδήγησης

38 άδειες κυκλοφορίας

12 πινακίδες και

4 οχήματα.

Η Ελληνική Αστυνομία αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα στα θέματα οδικής ασφάλειας, τα οποία αποτελούν διαρκή προτεραιότητα της. Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν, θα πυκνώσουν και θα ενταθούν, με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία οδηγών, επιβατών και πεζών. Με νέα τεχνολογικά μέσα, με ορθολογική σχεδίαση των ελέγχων και με κατά γράμμα τήρηση της νομιμότητας θα βελτιωθεί άρδην η κατάσταση στους δρόμους".

