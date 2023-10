Πολιτική

Εκλογές: Η ΝΔ κέρδισε 7 Περιφέρειες από τον πρώτο γύρο

Δείτε αναλυτικά πως διαμορφώνεται η εκλογική εικόνα σε όλες τις Περιφέρεις της χώρας.

Ομαλά εξελίχθηκε η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας και η εικόνα τις πρώτες πρωινές ώρες επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις για τις κάλπες των περιφερειακών εκλογών, όπως διαμορφώνονταν το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου. Τα ξημερώματα της Δευτέρας και ενώ η ενσωμάτωση έχει αγγίξει το 98,75%, η συμμετοχή καταγράφεται στο 52,40% του εκλογικού σώματος και τα άκυρα/λευκά αθροίζονται στο 6,47%. Από τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών εκλέγονται περιφερειάρχες στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Στις 6 από αυτές οι νικητές της κάλπης υποστηρίζονται από τη Νέα Δημοκρατία ενώ στην Κρήτη ο υποψήφιος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και κατέρχεται με ανεξάρτητο συνδυασμό, ο οποίος ωστόσο υποστηρίζεται από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας ανανεώνουν τη θητεία τους οι ήδη εκλεγμένοι περιφερειάρχες για την προηγούμενη τετραετία. Αναλυτικά, η εικόνα των αποτελεσμάτων διαμορφώνεται ως εξής: Στην Αττική, ο υποστηριζόμενος από τη ΝΔ και πρώην υπουργός Νίκος Χαρδαλιάς εκλέγεται από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 46,73%. Έπεται ο ανεξάρτητος υποψήφιος με στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Ιωακειμίδης με ποσοστό 15,53%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο υποστηριζόμενος από το ΚΚΕ Ιωάννης Πρωτούλης με ποσοστό 13,88% ενώ την τέταρτη θέση καταλαμβάνει ο Γιάννης Σγουρός, υποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ, με ποσοστό 13,30%. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Απόστολος Τζιτζικώστας πετυχαίνει μία καθαρή νίκη από τον πρώτο γύρο συγκεντρώνοντας 60,27%, ενώ ο υποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Παπαστεργίου, βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 10,61%. Ο υποστηριζόμενος από το ΚΚΕ Σωτήριος Αβραμόπουλος συγκεντρώνει το 7,98% των ψήφων, ενώ ο Γιάννης Μυλόπουλος, υποστηριζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, καταλαμβάνει ποσοστό 7,16%. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο νυν περιφερειάρχης και υποστηριζόμενος από τη ΝΔ Νεκτάριος Φαρμάκης διατηρεί τη θέση του από τον πρώτο γύρο, πετυχαίνοντας ποσοστό 58,97%. Στη δεύτερη θέση ο Σπυρίδων Σκιαδαρέσης, υποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνει 13,17%. Στην Περιφέρεια Ηπείρου, ο Αλέξανδρος Καρχιμάνης υποστηριζόμενος από τη ΝΔ και νυν περιφερειάρχης, επίσης εκλέγεται από τον πρώτο γύρο, πετυχαίνοντας 54,75%. Δεύτερος στην κούρσα των εκλογών είναι ο Ιωάννης Στέφος, υποστηριζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστό 12,56%. Στην Περιφέρεια Κρήτης, πετυχαίνει την εκλογή του από τον α' γύρο, ο υποψήφιος προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Σταύρος Αρναουτάκης, κατερχόμενος σε συνδυασμό με τη στήριξη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνοντας το 78,22%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Σπυρίδων Δανέλλης, υποστηριζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστό 11,09%. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Γεώργιος Χατζημάρκος, νυν περιφερειάρχης και υποψήφιος προερχόμενος από τη ΝΔ, συγκεντρώνει το 66,24% και άρα εκλέγεται από τον πρώτο γύρο. Στη δεύτερη θέση, ο Νικηφόρος Παπανικόλας, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνει το 15,26%. Τέλος, όσον αφορά τις περιφέρειες στις οποίες δεν θα υπάρξει β' γύρος την επόμενη Κυριακή, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Φάνης Σπανός, νυν περιφερειάρχης και υποστηριζόμενος από τη ΝΔ, πετυχαίνει την εκλογή του με ποσοστό 48,32%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ανεξάρτητος υποψήφιος που έλαβε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, Απόστολος Γκλέτσος, με ποσοστό 24,90%. Στον β' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα κριθεί τελικά η εκλογή περιφερειάρχη στην Αν. Μακεδονία & Θράκη, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου. Με την εξαίρεση των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας, όπου οι υποψήφιοι είναι ανεξάρτητοι, ηγούνται της αναμέτρησης οι υποψήφιοι που υποστηρίζονται από το κόμμα της ΝΔ. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στον Ισραήλ: Σοκάρει ο απολογισμός των θυμάτων Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τα αποτελέσματα από το ΥΠΕΣ Ταύρος: Φωτιά σε εργοστάσιο