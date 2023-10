Πολιτική

Μητσοτάκης - Βάρνα: Η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακό κέντρο της περιοχής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι συνομιλίες του Έλληνα πρωθυπουργού με το Βούλγαρο και το Ρουμάνο ομόλογό του για θέματα της ΕΕ και όχι μόνο.

-

Τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας ως κέντρο μεταφοράς τόνισε με έμφαση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τις εργασίες της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας - Βουλγαρίας - Ρουμανίας στη Βάρνα.

"Η Ελλάδα παίζει και φιλοδοξεί να παίξει, έναν κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή διασυνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών μας" είπε ο κ. Μητσοτάκης για προσέθεσε: "Από πέρσι έχουμε τετραπλασιάσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς τους βόρειους γείτονές μας. Ο αγωγός «IGB» συμπλήρωσε το πρώτο έτος λειτουργίας του και μάλιστα μεταφέρουμε καύσιμο μέχρι και την Μολδαβία, θωρακίζοντας με αυτό τον τρόπο την ενεργειακή ασφάλεια όλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και σύντομα, μάλιστα, όπως ξέρετε, θα εγκαινιαστεί και η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης της Αλεξανδρούπολης, το γνωστό FSRU".

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας θα εξακολουθήσει να επενδύει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι "να μετατρέψουμε την πατρίδα μας, αλλά και ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, σε ένα κέντρο διεθνών διασυνδέσεων και διακίνησης πράσινης ενέργειας. Με πρώτους σταθμούς, προφανώς, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, κάτι το οποίο βέβαια απαιτεί, όπως συζητήσαμε, και την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, που και αυτές έχουν μια ξεχωριστή θέση στο νέο περιφερειακό ενεργειακό όραμα το οποίο αναπτύσσουμε".

Ανέφερε ότι η πορεία των δυτικών Βαλκανίων προς την ΕΕ θα αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας, ενώ σε ερώτηση για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Σένγκεν, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας στηρίζει την ένταξη των δυο χωρών στη Σένγκεν γιατί όπως είπε "θα κάνει την Ευρώπη ασφαλέστερη".

"Η Ελλάδα στήριξε και στηρίζει ανεπιφύλακτα την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη του Σένγκεν και αυτό για δύο λόγους: ο πρώτος είναι λόγος αρχής και τήρησης των ευρωπαϊκών κανόνων, χωρίς επιλεκτικές διακρίσεις που άπτονται πολιτικών προτεραιοτήτων συγκεκριμένων κρατών-μελών. Η ευρωπαϊκή μας οικογένεια είναι μία οικογένεια που στηρίζεται σε αρχές, σε διαδικασίες. Και στο βαθμό που με αφορά, όσο μπορώ να εξαντλήσω τη δική μου επιχειρηματολογία γιατί η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας θα κάνει τελικά συνολικά την Ευρώπη πιο ασφαλή" είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Ως προς την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης, ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η ΕΕ έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη για την ταχύτητα με την οποία απεξαρτήθηκε από το ρωσικό φυσικό αέριο και προσέθεσε:

"Πιστεύουμε ότι και η Ελλάδα με τον τρόπο της έχει παίξει έναν ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. Σταθήκαμε κοντά στη Βουλγαρία σε δύσκολες εποχές, όταν χρειαζόταν εναλλακτική τροφοδοσία φυσικού αερίου. Στεκόμαστε κοντά στη Μολδαβία. Ελληνικές εταιρείες αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν στην τροφοδοσία της Μολδαβίας με φυσικό αέριο και με τη λειτουργία του FSRU στην Αλεξανδρούπολη θα μπορέσουμε να αυξήσουμε σημαντικά τη δυνατότητα υποδοχής LNG στα βορειοανατολικά σύνορά μας. Προφανώς αυτό το αέριο δεν το χρειαζόμαστε μόνο εμείς, αλλά πρωτίστως έχουμε διάθεση να το εξάγουμε μέσα από υφιστάμενους αγωγούς, κάποιοι από τους οποίους μπορεί να πρέπει και να αναβαθμιστούν έτσι ώστε να μπορεί να αυξηθεί και η χωρητικότητά τους".

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας - Βουλγαρίας - Ρουμανίας:

«Με τους φίλους Πρωθυπουργούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αλλά και με την εξαιρετικά χρήσιμη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυρίας Επιτρόπου, επιβεβαιώσαμε σήμερα τις πραγματικές εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας.

Ταυτόχρονα, όμως, συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας, τόσο σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο όσο και στην ευρύτερη περιοχή, και αυτό, άλλωστε, δηλώνει η παρουσία εδώ στο Euxinograd και του Υπουργού Ενέργειας της Μολδαβίας.

Τη συνάντησή μας σκιάζει, βεβαίως, η τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκε το Ισραήλ στο έδαφός του. Όπως η Ευρώπη και όλος ο πολιτισμένος κόσμος, καταδικάζουμε τις πραγματικά φρικτές εικόνες που είδαμε, με πυρά εναντίον αμάχων, απαγωγές αθώων πολιτών, ακόμα και με περιστατικά σκύλευσης νεκρών. Και ασφαλώς αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Αυτό το μακελειό πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν.

Αθήνα, Σόφια και Βουκουρέστι αντιμετωπίζουν, άλλωστε, όλα τα καίρια θέματα από θέσεις οι οποίες συγκλίνουν. Και αυτό, μάλιστα, αποτυπώνεται καθαρά και στην κοινή διακήρυξη την οποία μόλις υπογράψαμε, εστιάζοντας, όπως είπε και ο φίλος Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, στη νέα μορφή που μπορεί να πάρει αυτή η τριμερής σύμπλευση και πώς το σχήμα αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εντός άλλων διεθνών οργανισμών.

Συζητήσαμε, παραδείγματος χάρη, την καθοριστική σημασία που έχει η συνεργασία μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Έργα όπως η αναβάθμιση του αγωγού καυσίμων Ελλάδος - Βουλγαρίας - Ρουμανίας είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Όπως ανέφερα και στη Σύνοδο, η Ελλάδα παίζει και φιλοδοξεί να παίξει, έναν κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή διασυνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών μας.

Από πέρσι έχουμε τετραπλασιάσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς τους βόρειους γείτονές μας. Ο αγωγός «IGB» συμπλήρωσε το πρώτο έτος λειτουργίας του και μάλιστα μεταφέρουμε καύσιμο μέχρι και την Μολδαβία, θωρακίζοντας με αυτό τον τρόπο την ενεργειακή ασφάλεια όλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και σύντομα, μάλιστα, όπως ξέρετε, θα εγκαινιαστεί και η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης της Αλεξανδρούπολης, το γνωστό FSRU.

Θα εξακολουθούμε να επενδύουμε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και βέβαια θέλουμε να μετατρέψουμε την πατρίδα μας, αλλά και ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, σε ένα κέντρο διεθνών διασυνδέσεων και διακίνησης πράσινης ενέργειας. Με πρώτους σταθμούς, προφανώς, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, κάτι το οποίο βέβαια απαιτεί, όπως συζητήσαμε, και την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, που και αυτές έχουν μια ξεχωριστή θέση στο νέο περιφερειακό ενεργειακό όραμα το οποίο αναπτύσσουμε.

Με τους ομολόγους μου συμφωνήσαμε, επίσης, ότι η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και των ανατολικών γειτόνων μπορεί να αποτελέσει μοχλό σταθερότητας στην περιοχή.

Θυμίζω, άλλωστε, ότι η Ελλάδα, ως το παλαιότερο κράτος-μέλος της Ένωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων εδώ και παραπάνω από είκοσι χρόνια. Από τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης το 2003, από εκεί ξεκίνησε και η διαδρομή των χωρών αυτών προς την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Θα επαναλάβω, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη διαδρομή, προοπτική, περνά μέσα από την προσαρμογή των υποψήφιων χωρών στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάτι που σημαίνει, προφανώς, σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο αλλά και απόλυτη τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου. Και σε αυτό, προφανώς, είμαστε και οι τρεις χώρες έτοιμες να συνδράμουμε.

Μάς απασχόλησαν πολύ οι μεταφορές, εξου και η παρουσία της αρμόδιας Επιτρόπου, με αιχμή τους κάθετους οδικούς, αλλά κυρίως σιδηροδρομικούς άξονες συνδεδεμένους με στρατηγικά λιμάνια. Και πρέπει να πω ότι χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον χάρτη του νέου σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου Βαλτικής Θάλασσας, Ευξείνου Πόντου και Αιγαίου Πελάγους. Είναι μία μόνο απόδειξη του πώς όταν οι χώρες μας μπορούν να συνεργάζονται για τέτοια μεγάλα έργα υποδομής, μπορούν να διεκδικήσουν τελικά περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για έργα τα οποία αφορούν την ευρύτερη περιοχή, αλλά τολμώ να πω και τη γεωπολιτική σταθερότητα της Ευρώπης, ευρύτερα.

Προσθετικά σε αυτό λειτουργεί ασφαλώς και η πρόσφατη ένταξη της χώρας μας στην «Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών», οι οποίες βέβαια τώρα πια θα πρέπει να ονομάζονται μάλλον «Τέσσερις Θάλασσες», καθώς πια συμπεριλαμβάνουν και το Αιγαίο.

Ανανεώσαμε, επίσης, τη συνάντησή μας. Ελπίζουμε η επόμενη συνάντηση να μπορέσει να λάβει χώρα στην όμορφη και φιλόξενη Αλεξανδρούπολη, μία πόλη η οποία ίσως συμβολίζει ακριβώς τη σημασία την οποία αποδίδουμε σε αυτή τη νέα διασυνδεσιμότητα μεταξύ των τριών χωρών μας. Πάντοτε με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μας προωθούν ένα υπόδειγμα διακρατικής σύμπλευσης προς όφελος όλων των λαών της περιοχής μας.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Nikolai, για την πολύ όμορφη φιλοξενία σε αυτό το πράγματι θαυμάσιο μέρος».