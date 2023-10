Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για παραπλανητικά sms

Ο ΕΟΠΠΥ εφιστά την προσοχή των ασφαλισμένων σχετικά με την αποστολή παραπλανητικών sms. Η ανακοίνωση.

Την προσοχή των ασφαλισμένων σε παραπλανητικά sms, με τα οποία ζητούνται προσωπικά στοιχεία, όπως ο τραπεζικός λογαριασμός, εφιστά η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Συκγεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων για παραπλανητικά μηνύματα sms που αποστέλλονται σε κινητό τηλέφωνο ασφαλισμένων με λογότυπο ΕΟΠΥΥ.

Εφιστούμε την προσοχή όλων ως προς τα εξής:

Ο ΕΟΠΥΥ αποστέλλει sms μηνύματα τα οποία είναι μόνον ενημερωτικά και αφορούν ενδεικτικά:

• εκτελέσεις γνωματεύσεων, εγκρίσεις γνωματεύσεων, αποφάσεις επιστροφών ατομικών αιτημάτων, υποβολές ατομικών αιτημάτων μέσω ΚΕΠ, επιβεβαίωση στοιχείων επικοινωνίας μέσω Φάκελος Ασφάλισης Υγείας.

• το κινητό τηλέφωνο στο οποίο αποστέλλονται sms δηλώνεται από τον εκδότη ιατρό κατά τη συνταγογράφηση ή αντλείται αυτόματα από τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει επιβεβαιώσει ο ασφαλισμένος μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας.

Προσοχή, ο ΕΟΠΥΥ δεν προβαίνει σε καμία επικοινωνία (τηλεφωνική ή sms ή email) για γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων όπως Τραπεζικός Λογαριασμός IBAN κοκ».

