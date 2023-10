Τσάμπιονς Λιγκ: Φραπάρ, η πρώτη γυναίκα διαιτητής που θα “σφυρίξει στο Γουέμπλεϊ

Αθλητικά

Ποια είναι η 39χρονη διαιτητής που θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα διαιτητεύσει διεθνή αγώνα ανδρών στο Γουέμπλεϊ.

Η Γαλλίδα Στεφανί Φραπάρ ορίστηκε να διαιτητεύσει τον φιλικό αγώνα Αγγλίας-Αυστραλίας την Παρασκευή, και να γίνει έτσι η πρώτη γυναίκα που θα διαιτητεύσει διεθνή αγώνα ανδρών στο Γουέμπλεϊ.

Η Φραπάρ, μεταξύ άλλων επιτευγμάτων, ήταν η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε έναν αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών στο Κατάρ το 2022, τη νίκη της Γερμανίας επί της Κόστα Ρίκα (4-2).

Η 39χρονη διαιτητής ήταν επίσης η πρώτη που διεύθυνε αγώνες στη γαλλική Ligue 2 και Ligue 1, στο Champions League (Γιουβέντους-Ντινάμο Κιέβου) και στο Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ 2019 μεταξύ της Λίβερπουλ και της Τσέλσι.

