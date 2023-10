Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ: Ο ΑΝΤ1 στο βομβαρδισμένο Τελ Αβίβ (βίντεο)

Η στιγμή που ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 Nικόλας Βαφειάδης, καταγράφει πυρά με τροχιοδεικτικές βολές στην παραλιακή πόλη Ασκελόν, μεταδόθηκε στο αποψινό Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Υπό ισραηλινή πολιορκία βρίσκεται η λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ δέχεται πυρά μετά την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο. Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην εμπόλεμη περιοχή Νικόλας Βαφειάδης, μεταδίδει, ενώ οι εικόνες που μεταφέρει είναι συγκλονιστικές με τροχιοδεικτικές βολές στην παραλιακή πόλη Ασκελόν να φαίνονται στα πλάνα.

Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου νωρίτερα είχε προειδοποιήσει σε δημάρχους πόλεων κλειδιών και είπε μεταξύ άλλων ότι το Ισραήλ θα απαντήσει και θα αλλάξει την Μέση Ανατολή και θα κάνει την Χαμάς να πονέσει πολύ και τρομερά, κάτι που δείχνει τις προθέσεις του Ισραήλ.

Παράλληλα, ένοπλα στελέχη τις Χεζμπολάχ, προσπάθησαν να περάσουν μέσα στο έδασος του Ισραήλ, οι οποίοι εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν άμεσα.

"Ανοιχτή" σε "πολιτικό διάλογο" δηλώνει η Χαμάς

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε απόψε ότι η οργάνωση είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για μια πιθανή ανακωχή με το Ισραήλ, αφού «πέτυχε τους στόχους της».

Ερωτηθείς αν η ισλαμιστική οργάνωση είναι πρόθυμη να συζητήσει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, ο Μούσα Άμπου Μαρζούκ είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η Χαμάς είναι ανοιχτή «σε κάτι τέτοιο» και «σε κάθε πολιτικό διάλογο».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 687 άνθρωποι και άλλοι 3.726 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 140 παιδιά και 105 γυναίκες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Δεκάδες ξένοι επισκέπτες ή μόνιμοι κάτοικοι στις λίστες των νεκρών ή των αγνοουμένων

Δεκάδες αλλοδαποί σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή κρατούνται όμηροι μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Σάββατο η Χαμάς στο Ισραήλ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 800 άνθρωποι, από την ισραηλινή πλευρά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που ανακοίνωσε ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Πολλά από τα θύματα συμμετείχαν σε ένα ρέιβ πάρτι στην έρημο, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε ότι οι όμηροι είναι περισσότεροι από 100.

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, οι χώρες που έχουν θύματα ή αγνοούμενους είναι οι εξής:

-Ταϊλάνδη: 12 νεκροί, 11 όμηροι

Δώδεκα Ταϊλανδοί σκοτώθηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οκτώ τραυματίστηκαν και 11 απήχθησαν, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Περίπου 30.000 Ταϊλανδοί εργάζονται στο Ισραήλ, οι περισσότεροι ως αγρεργάτες.

-Νεπάλ: 10 νεκροί, 4 τραυματίες.

Το Νεπάλ μετρά δέκα νεκρούς, σύμφωνα με την πρεσβεία της χώρας στο Τελ Αβίβ. Άλλοι τέσσερις Νεπαλέζοι τραυματίστηκαν ενώ έχουν χαθεί τα ίχνη ενός πέμπτου.

Στο Ισραήλ ζουν 265 Νεπαλέζοι φοιτητές, οι 17 εκ των οποίων φιλοξενούνταν στο κιμπούτς Αλουμίμ, στα νότια, που στοχοθετήθηκε από τη Χαμάς.

-ΗΠΑ: 9 νεκροί

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο εννέα Αμερικανών πολιτών, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει καμία πληροφορία για ορισμένους πολίτες της και συνεργάζεται με τις ισραηλινές αρχές για να τους εντοπίσει.

-Ουκρανία: 2 νεκρές

Δύο γυναίκες που ζούσαν στο Ισραήλ «εδώ και πολύ καιρό» σκοτώθηκαν στις επιθέσεις, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

-Γαλλία: 2 νεκροί, 8 αγνοούμενοι

Μια Γαλλίδα και ένας Γάλλος σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών το οποίο προσπαθεί να εξακριβώσει την κατάσταση των Γάλλων πολιτών που δεν έχουν δώσει ακόμη κάποιο στίγμα.

Νωρίτερα, ο βουλευτής Μεγιέρ Χαμπίμπ είπε ότι αγνοούνται «τουλάχιστον 8 Γάλλοι», μεταξύ των οποίων και ο Αβιντάν Τ., 26 ετών, ο οποίος κατάγεται από το Μπορντό και πιστεύεται ότι έχει απαχθεί.

-Βρετανία: 1 νεκρός, 1 αγνοούμενος

Ο 26χρονος Τζέικ Μάρλοου αγνοείται, ανακοίνωσε η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ισραήλ, χωρίς να επιβεβαιώσει αν έχει απαχθεί. Ο Μάρλοου ήταν υπεύθυνος ασφαλείας στο ρέιβ πάρτι.

Η μητέρα του, η Λάιζα, είπε στην εφημερίδα Jewish News ότι της τηλεφώνησε το Σάββατο στις 4.30 το πρωί και της περιέγραψε την επίθεση με τις ρουκέτες. Μία ώρα αργότερα της έστειλε μήνυμα στο οποίο έλεγε ότι «η σύνδεση είναι κακή, όλα πάνε καλά, θα σε κρατώ ενήμερη, σου το υπόσχομαι».

Από εκείνη τη στιγμή, αγνοείται η τύχη του.

Ο Ναθάνιελ Γιανγκ, 20 ετών, υπηρετούσε στον ισραηλινό στρατό και σκοτώθηκε στα σύνορα, σύμφωνα με την οικογένειά του.

-Καμπότζη: Ένας νεκρός

Ο πρωθυπουργός Χουν Μάνετ επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός φοιτητή ο οποίος βρισκόταν στο Ισραήλ.

-Γερμανία: Πολλοί όμηροι

Πολλοί Γερμανοί, εκ των οποίων κάποιοι έχουν και την ισραηλινή υπηκοότητα, έχουν απαχθεί, ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο δεν έκανε κανένα σχόλιο για την απαγωγή της 22χρονης Σάνι Λουκ, η μητέρα της οποίας είπε ότι την αναγνώρισε σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Η νεαρή γυναίκα είχε πάει με φίλους της στο ρέιβ πάρτι.

-Καναδάς: Ένας νεκρός, 2 αγνοούμενοι

Η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας Καναδός σκοτώθηκε και δύο άλλοι αγνοούνται.

-Μεξικό: 2 όμηροι

Η υπουργός Εξωτερικών Αλίσια Μπάρσενα είπε ότι δύο Μεξικανοί έχουν απαχθεί.

-Ρωσία: Τουλάχιστον 4 αγνοούμενοι

Η ρωσική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ ανέφερε ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει με εννέα άτομα, που διέμεναν μόνιμα ή προσωρινά στο Ισραήλ. Οι τέσσερις από αυτούς περιλαμβάνονται στις λίστες των αγνοουμένων που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές αρχές.

-Βραζιλία: 3 αγνοούμενοι

Το υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για τρεις αγνοούμενους και έναν τραυματία. Και οι τέσσερις είχαν και την ισραηλινή υπηκοότητα και συμμετείχαν στο ρέιβ πάρτι.

-Παραγουάη: 2 αγνοούμενοι

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι αγνοούνται δύο Παραγουανοί, μόνιμοι κάτοικοι του Ισραήλ

-Κολομβία: 2 αγνοούμενοι

Ο πρεσβευτής της Κολομβίας είπε ότι έχουν χαθεί τα ίχνη δύο ανθρώπων, της Ιβόν Ρούμπιο και του Αντόνιο Μεσίας Μοτάνιο. Το υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την πληροφορία.

-Παναμάς: 1 αγνοούμενη

Η Παναμέζα Νταριέλι Ντενίσες Σάες Μπατίστα περιλαμβάνεται στη λίστα των αγνοούμενων.

-Ιρλανδία: 1 αγνοούμενη

Η 22χρονη Ιρλανδο-ισραηλινή Κιμ Κάμτι συμμετείχε στο ρέιβ πάρτι. Επικοινώνησε με τους δικούς της για τελευταία φορά στις 7 το πρωί του Σαββάτου, λέγοντας ότι έτρεχε να φτάσει σε ένα αυτοκίνητο για να φύγει, καθώς στην περιοχή έπεφταν ρουκέτες.

