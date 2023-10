Πολιτική

Ακρίτα κατά Μπέου: Αγωγή 100000 ευρώ για ηθική βλάβη

Άθλιε ψεύτη, ελεεινέ συκοφάντη, έπιασες εμένα στο στόμα σου; Έμπλεξες με λάθος άνθρωπο, έγραψε σε ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα. Η απάντηση της μητέρας της Σύλβα Ακρίτα στον Μπέο.

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του επανεκλεγέντα δημάρχου του Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, για όσα είπε σε βάρος της στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" κατέθεσε η Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα.

Ο δήμαρχος Βόλου σε μία αποστροφή του λόγου είπε για την κ. Ακρίτα: «άνθρωποι σαν κι αυτή κατέστρεψαν την Ελλάδα. Απατεώνες όλοι. Είχε πεθάνει η μάνα της και έπαιρνε τη σύνταξη και την έτρωγε».

Η απάντηση της Έλενας Ακρίτα

Λίγο αργότερα από τις παραπάνω δηλώσεις, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα απάντησε στον Αχιλλέα Μπέο μέσω ανάρτησης στο Facebook γράφοντας: «Άθλιε ψεύτη, ελεεινέ συκοφάντη, έπιασες εμένα στο στόμα σου; Έμπλεξες με λάθος άνθρωπο».

Μάλιστα, σχετική ανάρτηση έκανε και η μητέρα της δημοσιογράφου, Σύλβα Ακρίτα η οποία -προφανώς- δεν έχει φύγει από τη ζωή, όπως δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος, γράφοντας: «Καλή ψυχή Αχιλλέα Μπέο. Είμαι εδώ στην πύλη με τον Άγιο Πέτρα και σας υποδεχόμαστε, αν συμφωνεί και ο ύψιστος».

η ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ:

«Τον δρόμο της Δικαιοσύνης ακολουθεί η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Ακρίτα, μετά τη χυδαία επίθεση προς το πρόσωπό της τη Δευτέρα 09/10 το πρωί από τον Αχιλλέα Μπέο.

Η Έλενα Ακρίτα, μέσω του δικηγόρου της Βασίλη Σωτηρόπουλου, κατέθεσε ήδη αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του δημάρχου του Βόλου, ο οποίος καλεσμένος σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1 εξαπέλυσε μια χυδαία -αν και δυστυχώς όχι πρωτοφανή για τον ίδιο- επίθεση προς τη βουλευτή Επικρατείας, επιχειρώντας με ύβρεις και αδίστακτα ψεύδη να την απαξιώσει και να σπιλώσει την τιμή και την υπόληψή της.

Το ομοφοβικό παραλήρημα ακροδεξιάς ρητορικής του Αχιλλέα Μπέου το βράδυ της Κυριακής έχει ήδη προκαλέσει την παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Η Έλενα Ακρίτα με την αγωγή της, με την οποία ζητάει από τον Αχ. Μπέο το ποσό των 100.000 ευρώ ως αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης και θα εκδικαστεί τον προσεχή Φεβρουάριο, θέλει να καταστήσει από την πρώτη στιγμή σαφές το εξής:

Εάν ο επανεκλεγείς δήμαρχος Βόλου νομίζει ότι μπορεί να τραμπουκίζει και να εκτοξεύει τον προσβλητικό, ομοφοβικό, σεξιστικό, αισχρό και κακοποιητικό του λόγο προς πάσα κατεύθυνση, πλανάται πλάνην οικτρά. Αυτός ο κατήφορος μπορεί και πρέπει να σταματήσει. Η Δικαιοσύνη έχει τον λόγο»

