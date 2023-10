Πολιτική

Κωνσταντοπούλου για ΣΥΡΙΖΑ: εξαγοράστηκε από ένα γκόλντεν μπόι (βίντεο)

Πώς σχολίασε την εκλογή Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ και τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρέθηκε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης.

Η βουλευτής και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σχολίασε μεταξύ άλλων την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη και απάντησε στον λόγο που δεν είχε υποψηφίους το κόμμα της στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

"Κάνουμε πάρα πολύ εντατική αντιπολίτευση… Κάνουμε οιωνεί αξιωματική αντιπολίτευση… Τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ άδεια, του ΠΑΣΟΚ άδεια… και της Νέας Δημοκρατίας” είπε αρχικά.

Σχετικά με την εκλογή Κασσελάκη ως πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε: “Από το 2015 που ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά έχασε την ταυτότητά του και πούλησε την ψυχή του και βέβαια φτάσαμε στο σήμερα να εξαγοραστεί ένα πτωχευμένο κόμμα από ένα γκόλντεν μπόι”.

"Υπάρχουν άνθρωποι που πίστευαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανέλθει στην κανονικότητα και επομένως με τέτοιους ανθρώπους πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε", είπε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για βουλευτές που θέλουν να ενταχθούν στην Πλεύση Ελευθερίας, αλλά όχι για τον... κύριο Φίλη.

Όσον αφορά στον λόγο που δεν είχαν υποψηφίους στις αυτοδιοικητικές εκλογές είπε ότι δεν είχαν τη δυνατότητα ως νεο κόμμα να στηρίξει υπεύθυνα υποψηφίους, αλλα και θεωρεί ότι η αυτοδιοικηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα κόμματα της εξουσίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μίλησε και για την μεγάλη αποχή που παρατηρήθηκε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. "Η μικρή συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές εξέλεξε άρχοντες μειοψηφίας", είπε συγκεκριμένα.

"Η Νέα Δημοκρατία προτείνει μία αλαζονεία που φαίνεται έντονα στον πολιτικό τους λόγο... Γιατί είχε μία ληψή τετραετία λόγω κορονοϊού.

Θα έχει φθίνουσα πορεία στα ποσοστά της στο εξής." είπε σχετικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

