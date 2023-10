Αθλητικά

Ο Εντέν Αζάρ “κρέμασε” τα παπούτσια του

Ο Αζάρ, από τους καλύτερους Βέλγους παίκτες όλων των εποχών, αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, σε ηλικία 32 ετών, απορρίπτοντας όλες τις προτάσεις που είχε.

Ο Εντέν Αζάρ, που έμεινε το καλοκαίρι ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, απέρριψε όλες τις προτάσεις και αποφάσισε να βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα του, όπως σχετικά ανακοίνωσε ο ίδιος. Σε ηλικία μόλις 32 ετών ο Βέλγος σταρ αποφάσισε να αποσυρθεί από τα γήπεδα:

«Ήρθε η ώρα να βάλω τέλος στην καριέρα μου. Πρέπει να ξέρεις πότε να λες το αντίο. Μετά από καριέρα 16 ετών και πάνω από 700 παιχνίδια ήρθε ή ώρα να βάλω τέλος στην επαγγελματική καριέρα μου», ανέφερε σχετικά ο Αζάρ με μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το καλοκαίρι του 2019 η Ρεάλ δαπάνησε 115 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει τον Βέλγο διεθνή επιθετικό από την Τσέλσι, ωστόσο η τετραετία του στους μερένγκες σημαδεύθηκε από τραυματισμούς και μέτριες εμφανίσεις.

Ο Αζάρ από τους καλύτερους Βέλγους παίκτες όλων των εποχών ξεκίνησε την καριέρα του από τη Λιλ το 2007 και το 2012 μεταγράφηκε στην Αγγλία και φόρεσε τη φανέλα της Τσέλσι, με την οποία έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις, έχοντας στο ενεργητικό του 85 γκολ σε 245 ματς, ενώ το 2019 μεταπήδησε στη Ρεάλ, όπου είχε 54 συμμετοχές και μόλις τέσσερα γκολ. Με την εθνική ομάδα της χώρας του είχε 126 συμμετοχές και 33 γκολ.

«Κατάφερα να πραγματοποιήσω το όνειρό μου, έχω παίξει και διασκεδάσει σε πολλά γήπεδα σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου είχα την τύχη να γνωρίσω σπουδαίους προπονητές, προπονητές και συμπαίκτες - σας ευχαριστώ όλους για αυτές τις υπέροχες στιγμές, θα μου λείψετε όλοι.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συλλόγους στους οποίους έχω παίξει. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στους συμβούλους μου και στους ανθρώπους που ήταν κοντά μου σε καλές και κακές στιγμές.

Τέλος, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς, τους θαυμαστές μου, που με ακολουθήσατε όλα αυτά τα χρόνια και για την ενθάρρυνση σας παντού όπου έχω παίξει. Τώρα είναι η ώρα να απολαύσω τους αγαπημένους μου και να ζήσω νέες εμπειρίες. Τα λέμε σύντομα εκτός γηπέδου φίλοι μου» κατέληξε στο μήνυμά του.

