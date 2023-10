Πολιτική

Κασσελάκης σε συνέλευση ΣΕΒ: Όραμα για μια σύγχρονη Ελλάδα της οικονομικής και κοινωνικής προόδου

"Η σύγχρονη Αριστερά δεν πρέπει δαιμονοποιεί τη λέξη κεφάλαιο", ανέφερε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Η μεγάλη διαφορά μας από τη ΝΔ είναι ότι εμείς θεωρούμε την εργασία παραγωγική δύναμη, ότι η στήριξη των μισθών, η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η μείωση των ανισοτήτων όχι μόνο συμβάλλουν, αλλά προστατεύουν την οικονομική ανάπτυξη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στην στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής.

Άσκησε κριτική στη ΝΔ για απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, ενώ σχολίασε ότι «είναι και ντροπή να "ξεδοντιάζεις" τη Δικαιοσύνη με την κάθε πράξη σου ως κυβέρνηση». «Ο πρωθυπουργός της χώρας πρέπει να υπηρέτης του λαού και της Δημοκρατίας -ούτε ωτακουστής ούτε ψευτο-ευεργέτης», σημείωσε. Τόνισε πως αν οι πολίτες του αναθέσουν τη διακυβέρνηση της χώρας «ποτέ -μα ποτέ- δεν θα ασκήσω την παραμικρή επιρροή στη Δικαιοσύνη και στα ΜΜΕ», αλλά «θωρακίσω τους θεσμούς».

Υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο στοίχημα, που πρέπει να είναι και στοίχημα και των επιχειρήσεων, είναι «όχι μόνο πώς θα προσελκύσετε τα μυαλά του έθνους μας στους ομίλους σας, αλλά πώς θα τα ανταμείψετε για να τα κρατήσετε και πώς θα καλλιεργήσετε νέες, σύγχρονες, νοοτροπίες από κοινού με τους εργαζόμενους». «Ποτέ δε θα συνδιαλλαγείτε μαζί μου για άδειες που θα διευκολύνουν αθέμιτα την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σας», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του μιλώντας για το ζήτημα της δικαιοσύνης και των κανόνων. «Μην με προσεγγίσει κανείς - θα το βγάλω δημόσια στον κόσμο που με εμπιστεύεται κάθε μέρα. Αντί για συνδιαλλαγή, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργήσει ένα πλήρως στελεχωμένο αποδοτικό δημόσιο, με πολύ λιγότερη γραφειοκρατία», πρόσθεσε.

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε στο όραμα του για «σύγχρονη Ελλάδα της προόδου - οικονομικής και κοινωνικής», προσθέτοντας ότι «εμείς δεν είμαστε η παράταξη του κεντρικού συντονισμού, όπως κάνει τώρα η ΝΔ με το λεγόμενο "Επιτελικό Κράτος" που μόνο σκοπό έχει να ελέγχει τη ροή του χρήματος σε κάθε δραστηριότητα. Εμείς θα είμαστε η παράταξη της αποκεντρωμένης ανάπτυξης για όλους».

Ο κ. Κασσελάκης τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «περνάει στο επόμενο στάδιο της ιστορικής του πορείας, εκείνο μιας σύγχρονης Αριστεράς που δεν δαιμονοποιεί τη λέξη "κεφάλαιο" αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για ευημερία, για μείωση των τεράστιων ανισοτήτων μέσω μια ισχυρής ανάπτυξης». Πρόσθεσε ότι σε αυτό το νέο στάδιο της πορείας του κόμματος, θα στελεχώσει την ομάδα του «με ικανούς ανθρώπους, που προέρχονται από την εργασία και την οικονομία, που έχουν ενσυναίσθηση και καθαρά χέρια, και που θέλουν να προσφέρουν με ανιδιοτέλεια στον τόπο τους».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι «η σύγχρονη Αριστερά αναγνωρίζει το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Η λέξη "κεφάλαιο" δεν είναι λέξη προς δαιμονοποίηση. Και η λέξη "εργασία" πρέπει να είναι προτροπή για "συν-εργασία", για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο στο οποίο οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της επιχείρησης», αναπτύσσοντας αναλυτικά τις θέσεις του ως προς αυτό.

