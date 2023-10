Life

“The 2NightShow” - Οικονομάκου: η εξομολόγηση για τον σύζυγό της και το ενδεχόμενο για τρίτο παιδί (βίντεο)

Η Αθηνά Οικονομάκου, σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στοον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2night Show".

Καλεσμένη στην εκπομπή "The 2night Show" βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Αθηνά Οικονομάκου.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας μίλησε μεταξύ άλλων στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την προσωπική της ζωή, αλλά και για το ενδεχόμενο να αποκτήσει τρίτο παιδί με τον σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο.

Η ηθοποιός είπε αρχικά: «Με δύο παιδιά είναι τέλεια. Στο πρώτο επειδή δυσκολεύτηκα πολύ, είχα φόβο, ανασφάλεια και ενοχές, στο δεύτερο που τα είχα καταπολεμήσει όλα αυτά, βγήκε πιο αβίαστα, είναι πιο ξέγνοιαστο. Το μικρό βλέπει το μεγάλο και παίζουν μαζί... Δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι από τις μαμάδες που λένε “ωχ παναγία μου δεύτερο παιδί, διπλή κούραση. Εμένα το δεύτερο παιδί δεν έχω καταλάβει πώς μεγάλωσε. Κύλησε πολύ ομαλά. Πλέον λείπω αρκετά από το σπίτι και η μικρή γκρινιάζει, ενώ ο γιος μου είναι πιο συγκρατημένος».

Όσον αφορά στο θέμα της οικογένειας και την σχέση της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, η Αθηνά Οικονομάκου εξομολογήθηκε: «Δεν είχα προσχεδιάσει το θέμα της οικογένειας, έτυχε. Ήταν ο άνθρωπος που γνώρισα, ήμουν πολύ τυχερή και με την τροπή που πήρε η σχέση, νομίζω ήρθε γρήγορα, ήμουν πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρω τι γίνεται γύρω μου, οπότε όλα ήρθαν ομαλά, ήρθε το πρώτο παιδί και όταν ένιωσα σίγουρη ήρθε και το δεύτερο».

Στο ενδεχόμενο απόκτησης τρίτου παιδιού, η Αθηνά Οικονομάκου δήλωσε: «Ποτέ δεν ξέρεις. Για να δούμε. Τα τρία παιδιά είναι άλλη πίστα, αλλάζουν τα πρακτικά τα παιδιά όμως, είναι μια χαρά».

Τέλος, η Αθηνά Οικονομάκου περιέγραψε ένα ατύχημα που είχε πάνω στη σκηνή πριν από μερικούς μήνες στο θέατρο: «Τον περασμένο Μάρτιο έσπασα το γόνατό μου στην μέση της παράστασης και δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα ότι είχα σπάσει τον μηνίσκο, το αποτελείωσα. Πήγα στον γιατρό, αλλά δεν χειρουργήθηκα, παραμένει σπασμένο».

