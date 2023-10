Κόσμος

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε άνδρας για τον φόνο ηλικιωμένης

Η 20η εκτέλεση που πραγματοποιείται φέτος στη χώρα. Τα τελευταία λόγια του θανατοποινίτη.

Η πολιτεία του Τέξας προχώρησε χθες Τρίτη στην εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση ενός άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον φόνο ηλικιωμένης γυναίκας πριν 20 χρόνια, παρά τις απόπειρες να του δοθεί χάρη.

Με την εκτέλεση του 48χρονου Τζεντιντάια Μέρφι ανέρχεται σε 20 ο αριθμός των εκτελέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί φέτος στις ΗΠΑ.

Η εκτέλεση έγινε χθες Τρίτη, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής, σε φυλακή του Χάντσβιλ. Ο Μέρφι πέθανε στις 22:15 (τοπική ώρα, 06:15 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τέξας.

«Στην οικογένεια του θύματος θέλω να πω ότι ζητώ ειλικρινά συγνώμη για όλα όσα έκανα. Ελπίζω αυτό να σας προσφέρει ανακούφιση», ήταν τα τελευταία λόγια του Μέρφι.

Στις 4 Οκτωβρίου 2000 στο Γκάρλαντ, βορειοανατολικά του Ντάλας, ο Μέρφι απείλησε μια 79χρονη γυναίκα με πιστόλι προκειμένου να τον πάρει με το αυτοκίνητό της. Αφού οδήγησε επί μισή ώρα, ο Μέρφι ανάγκασε τη γυναίκα να μπει στο πορτ- μπαγκάζ και τη σκότωσε. Στη συνέχεια ο Μέρφι έφτασε με το αυτοκίνητο ως την κομητεία Βαν Ζαντ, όπου έβγαλε το πτώμα από το όχημα και το πέταξε σε ένα ρυάκι.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο Μέρφι είχε πέσει θύμα κακοποίησης από την ανάδοχη οικογένεια στην οποία τον είχαν τοποθετήσει οι αρχές και παρουσίαζε συμπτώματα σοβαρής νοητικής ασθένειας, περιλαμβανομένων παραισθήσεων. Αν και δεν αρνήθηκε ότι διέπραξε το έγκλημα, ισχυριζόταν ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τη γυναίκα.

Πρόσφατα εφετείο στο Τέξας είχε ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσής του λόγω ερωτημάτων σχετικά με τις αποδείξεις που χρησιμοποιήθηκαν για την καταδίκη του σε θάνατο. Ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας ήρε την αναστολή αυτή χθες, έπειτα από αίτημα του γενικού εισαγγελέα του Τέξας.

