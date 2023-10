Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Μάκρη - Σηκώθηκαν εναέρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην "μάχη" της κατάσβεσης πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα.

-

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Ανατολή στη Νέα Μάκρη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει δασική έκταση και δεν απειλεί, μέχρι στιγμής, κάποιον οικισμό.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 οχήματα, τρία πεζοπόρα τμήματα καθώς και εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Νέας Μάκρης Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 11, 2023

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Διονύσου από την οδό Σπανού έως το γήπεδο Διονύσου, και στα δύο ρεύματα, προχώρησε η Αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Ανατολή της Νέας Μάκρης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Σχολεία: Ποια θα κλείσουν για τον β' γύρο

Πόλεμος στο Ισραήλ: κλιμακώνονται οι επιθέσεις, αυξάνονται οι νεκροί (βίντεο)

“The 2NightShow” - Ναυπλιώτου: Η υποκριτική και ο ρόλος του Κούρκουλου (βίντεο)