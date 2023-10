Αθλητικά

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες το κρίκετ μετά από 123 χρόνια!

Η ΔΟΕ αναμένεται να επικυρώσει την ένταξη του κρίκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που θα φιλοξενηθούν στο Λος Αντζελες

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) αναμένεται σήμερα (12/10) να επικυρώσει την ένταξη του κρίκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που θα φιλοξενηθούν στο Λος Αντζελες, «ικανοποιώντας» ολόκληρη την ινδική υποήπειρο, αλλά και την επιθυμία να προσελκύσει νέο κοινό, διατηρώντας παράλληλα την παράδοση.

Στην σχετική Σύνοδο της Βομβάης, που θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Τρίτη, η ΔΟΕ καλείται να επικυρώσει την ένταξη έως και πέντε «πρόσθετων αθλημάτων», που προτείνουν οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Πρόκειται για αθλήματα, που «αντικατοπτρίζουν» μια τοπική παράδοση, αλλά δεν έχουν καμία... εγγύηση ότι θα συμπεριληφθούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα και στις επόμενες διοργανώσεις.

Το Ολυμπιακό... μέλλον αυτών των πέντε αθλημάτων, που προοστίθενται στα καθιερωμένα 28 των Ολυμπιακών Αγώνων, εξαρτάται από τον αντίκτυπο που θα έχουν στον πληθυσμό. Οπως συνέβη με την αναρρίχηση, το σκέιτμπορντ και το σέρφινγκ, που εντάχθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2021) και θα είναι «παρόντα» και το προσεχές καλοκαίρι στην διοργάνωση που θα διεξαχθεί στο Παρίσι. Σε αντίθεση με την πυγμαχία, την άρση βαρών και το μοντέρνο πένταθλο, που τελούν εν αναμονή μεταρρυθμίσεων για την περίπτωση που θα επανενταχθούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα.

Μεταξύ των αθλημάτων που παρουσιάσθηκαν από τους διοργανωτές του Λος Αντζελες, είναι το «flag football» -μια παραλλαγή του αμερικανικού ποδοσφαίρου χωρίς τάκλιν- το μπέιζμπολ/σόφτμπολ, το σκουός, το λακρός -ένα ομαδικό άθλημα που προέρχεται από τους ιθαγενείς αμερικανικούς πολιτισμούς- και τέλος το κρίκετ.

Γιατί, πάνω απ' όλα, για την ΔΟΕ έχει νόημα η επιστροφή αυτού του αθλήματος στους Αγώνες -μετά από μια και μοναδική εμφάνιση στο Παρίσι το 1900 και έναν και μόνο αγώνα, στον οποίο ο Αγγλοι νίκησαν τους Γάλλους- λαμβάνοντας υπ' όψιν την μεγάλη δημοφηλία που έχει.

«Τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το LA-2028 έχουν ήδη πουληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι ακόμη στην Ινδία, όπου η ένταξη του κρίκετ θα εξασφάλιζε πολύ μεγαλύτερο κοινό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζαν Λουπ Σαπελέ, ειδικός των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης.

Ειδικά από την στιγμή που η Ινδία, που έγινε πρόσφατα η πολυπληθέστερη χώρα στον πλανήτη, φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας έως και 130.000 ανθρώπους στο γήπεδο της πόλης Αχμενταμπάντ.

Μόλις 48η στον πίνακα μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, η Ινδία είναι επίσης η μόνη μεγάλη χώρα -μαζί με την Αργεντινή- που δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενα «κενό» που ενδεχομένως να καλυφθεί το 2036, όταν η ηπειρωτική εναλλαγή θα φέρει λογικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ασία, δεδομένου ότι η διοργάνωση του 2032 έχει ανατεθεί στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας.

Και, παρά το γεγονός ότι η διοργάνωση των Κοινοπολιτειακών Αγώνων στο Δελχί το 2010, είχε εγείρει μια σειρά από επικρίσεις (σ.σ. υποδομές, καθυστερήσεις, πλημμύρες, συνθήκες υγιεινής) «όλοι οι πρόεδροι της ΔΟΕ θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερους υποψηφίους για τους Αγώνες», ειδικά σε μια περίοδο που τείνουν να γίνονται πιο σπάνια, σημειώνει ο Σαπελέ.

Ωστόσο, η ένταξη του κρίκετ δεν θα είναι το μόνο θέμα συζήτησης για την εκτελεστική επιτροπή, που καλείται να βρει μια ισορροπία μεταξύ της επιθυμίας πολλών διεθνών ομοσπονδιών να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες και της ανησυχίας για την διατήρηση ποσόστωσης μεταξύ των περίπου 10.500 αθλητών.

Το σώμα θα πρέπει να αποφασίσει συγκεκριμένα για την τύχη της άρσης βαρών, που «ταλαιπωρείται» από το ντόπινγκ, του μοντέρνου πεντάθλου, που επινοήθηκε από τον Πιέρ Ντε Κουμπερτέν, αλλά δυσφημίσθηκε στο Τόκιο από κατηγορίες για κακοποίηση ζώων, καθώς και της πυγμαχίας, της οποίας η ομοσπονδία έχασε την αναγνώρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από σωρεία σκανδάλων, που σχετίζονται με την διακυβέρνηση και την διαιτησία.

Τόσο η άρση βαρών, όσο και το μοντέρνο πένταθλο, αναμένεται να διατηρήσουν τις θέσεις τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες χάρη στις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες -η πρώτη παραδίδοντας το πρόγραμμα αντιντόπινγκ στην Διεθνή Υπηρεσία Ελέγχου και η δεύτερη αντικαθιστώντας το αγώνισμα της ιππασίας με μια διαδρομή με εμπόδια, που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θεαματική.

Όσο για την πυγμαχία, ένα ιστορικό και δημοφιλές Ολυμπιακό άθλημα, έχει εξασφαλίσει την θέση της εδώ και αρκετούς μήνες για την διοργάνωση του Λος Αντζελες, αλλά τίποτε δεν εγγυάται το Ολυμπιακό μέλλον.

