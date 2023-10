Υγεία - Περιβάλλον

Αττική: Ραδιενεργά ίχνη του Τσέρνομπιλ επιβιώνουν

Αποκαλυπτική έρευνα από ερυενητές τυο Πανεπιστημίου Αθηνών για τις ποσότητες ραδιοϊσοτόπων σε πάρκα του νομού Αττικής.

Αποκαλυπτική σχετικά με την ανθεκτικότητα των ραδιενεργών υπολειμμάτων είναι η πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα του Εργαστηρίου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία, ραδιενεργά ίχνη που συνδέονται με το Τσέρνομπιλ, εντοπίζονται στην Αττική ακόμη και σήμερα, 37 ολόκληρα χρόνια μετά από το εμβληματικό πυρηνικό ατύχημα. Όπως μεταδίδει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Τα Νέα», σε 23 πάρκα του Λεκανοπεδίου η έρευνα εντόπισε παρουσία καϊσίου 137 (Cs-137), που αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα προϊόντα σχάσης του ουρανίου.

Να σημειώσουμε ότι το 1986, λίγες ημέρες ύστερα από το πυρηνικό ατύχημα, επιστήμονες του ΕΜΠ και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» είχαν καταγράψει στη χώρα μας υψηλές συγκεντρώσεις κυρίως άλλων επικίνδυνων ραδιοϊσοτόπων. Μετρήσεις που έγιναν δέκα χρόνια μετά, έδειξαν ότι η Ελλάδα είχε σχεδόν απαλλαγεί από όλα εκείνα τα ραδιοϊσότοπα, με εξαίρεση το καΐσιο 137. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν πως τα επίπεδα που εντόπισαν στην πρόσφατη έρευνά τους είναι πολύ κάτω από το όριο κινδύνου, είναι όμως ενδεικτικά της επίμονης παρουσίας του καϊσίου, το οποίο χρειάζεται περίπου 30 χρόνια για να υποδιπλασιαστεί. Αξίζει να αναφερθεί ότι έγιναν αντίστοιχες μετρήσεις από τη Βαρκελώνη, όπου κατεγράφησαν χαμηλότερα επίπεδα, και από το Βουκουρέστι, όπου βρέθηκαν υψηλότερες ποσότητες. Στόχος των επιστημόνων είναι να επεκτείνουν την έρευνά τους και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως τα Γρεβενά και η Καρδίτσα, που επηρεάστηκαν περισσότερο από ό,τι η Αττική, από το πυρηνικό ατύχημα του 1986.

Ο Θεόδωρος Μερτζιμέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, δήλωσε σχετικά: «Στην Ελλάδα γίνεται έρευνα, υπάρχουν πολλοί νέοι ερευνητές που αν στηριχθούν κατάλληλα, μπορούν να φέρουν σοβαρά αποτελέσματα στο μέλλον. Αυτό που κάναμε ήταν μια εκτενής προσπάθεια καταγραφής των επιπέδων φυσικής ραδιενέργειας σε αστικά πάρκα της Αττικής, 37 έτη μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ. Μαζί με τα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας, που σχετίζονται άμεσα με τη γεωλογική σύσταση των εδαφών που μελετήθηκαν, βρέθηκαν και ίχνη ραδιοκαϊσίου, που αποδίδεται στη διασπορά από το Τσερνόμπιλ. Επιλέξαμε τοποθεσίες όσο το δυνατόν αδιατάρακτες από την ανθρωπογενή δραστηριότητα, ώστε να γίνει πιο αντικειμενική εκτίμηση των στοιχείων που εναποτέθηκαν τότε. Τα δείγματα μετρήθηκαν και μελετήθηκαν στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ με σύγχρονους ανιχνευτές ακτινοβολίας, με ένα καλά βαθμονομημένο σύστημα, στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας του Φοίβου Γελάτσορα. Και επειδή θέλουμε πληροφόρηση ανοιχτή στην κοινωνία, σε συνεργασία με τον ερευνητή Παύλο Κρασσάκη δημιουργήσαμε παράλληλα έναν διαδραστικό χάρτη, ένα ειδικό πληροφοριακό σύστημα γεωχωρικής κατανομής με δυνατότητες μελλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης των δεδομένων».

Πηγή: Τα Νέα

