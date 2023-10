Κοινωνία

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ζητά “Κουμπί κινδύνου” στα Επείγοντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συλλογικό όργανο των γιατρών επισημαίνει την ανησυχία του για το φαινόμενο της βίας κατά των επαγγελματιών υγείας.

-

Νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, ζητάει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ώστε να αντιμετωπιστεί η βία κατά της λευκής μπλούζας, με αφορμή πρόσφατο επεισόδιο ξυλοδαρμού παιδοχειρουργού από συνοδό ασθενή στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία».

Επαναφέροντας προηγούμενα αιτήματά του για το θέμα, ο ΠΙΣ απαιτεί να προστατεύονται οι γιατροί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αναφέρει:

"Οι λεκτικές, ψυχολογικές αλλά κυρίως σωματικές εκδηλώσεις βίας εκ μέρους ασθενών και των συνοδών τους, θα πρέπει στο εξής να αντιμετωπιστούν με τρόπο κεντρικό και οργανωμένο, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε θύματα.

Ο ΠΙΣ μεταξύ άλλων προχωρά, σε συνεννόηση με τον διοικητή του Νοσοκομείου Παίδων «η Αγία Σοφία» Εμμανουήλ Παπασάββα, σε αφισοκόλληση σχετικών μηνυμάτων σε όλους τους χώρους του ιδρύματος με σκοπό την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών.

Ζητά επίσης άμεση συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ώστε να επικαιροποιηθούν προηγούμενα αιτήματά του, τα οποία επικεντρώνονται στα παρακάτω:

Δημιουργία «Παρατηρητηρίου κατά της Βίας» σε βάρος γιατρών, η οποία θα κατοχυρωθεί νομοθετικά και θα εποπτεύεται από κοινού από το υπουργείο Υγείας και τον ΠΙΣ, με αντικείμενο την καταγραφή περιστατικών βίας και θέσπιση κανόνων και δράσεων αποτροπής ανάλογων φαινομένων.

Στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να μειωθούν δραματικά οι χρόνοι αναμονής των πολιτών.

Λειτουργία και στελέχωση οργανωμένων ΤΕΠ σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία.

Κινητοποίηση της Αστυνομίας και κατάθεση μηνύσεων από τις διοικήσεις των νοσοκομείων σε όσους βιαιοπραγούν κατά ιατρών.

Μπουτόν κινδύνου στα ΤΕΠ, ώστε να σπεύδει εγκαίρως η ασφάλεια με προϋπόθεση ότι κάθε μονάδα υγείας έχει επαρκώς στελεχωθεί και με εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας".

Ειδήσεις σήμερα:

Υπουργείο Υγείας - Εμβολιασμοί: Ειδικές οδηγίες για καρκινοπαθείς

Η Χαμάς απελευθέρωσε μία Ισραηλινή και τα παιδιά της (βίντεο)

Εγκληματικότητα: Χιλιάδες συλλήψεις σε έναν μήνα