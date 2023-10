Κόσμος

Φρέντη Μπελέρη: Αναβλήθηκε η δίκη του

Πότε θα αρχίσει η δίκη του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας και του συνεργάτη του Παντελή Κοκαβέση, στο ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς στα Τίρανα.

Για την ερχόμενη Τρίτη 17 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η δίκη του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη και του συνεργάτη του Παντελή Κοκαβέση, που ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει στο ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς στα Τίρανα.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων -ο Μπελέρης παρέστη στη συνεδρίαση ενώ ο Κοκαβέσης εκπροσωπήθηκε από τους δικηγόρους του- ήγειραν ζήτημα εξαίρεσης της δικαστίνας Ετλέβα Ντέντα, η οποία έχει εκδικάσει και άλλα αιτήματα των Μπελέρη και Κοκαβέση που αφορούσαν στην προφυλάκισή τους καθώς και το δικαίωμα του Μπελέρη να ορκιστεί ως εκλεγμένος δήμαρχος.

Παρά την αντίθεση του εισαγγελέα της έδρας, το δικαστήριο ανέβαλε για την ερχόμενη Τρίτη τη δίκη.

