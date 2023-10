Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Συναγερμός μετά από πληροφορία για βόμβα σε πτήση από το Τελ Αβίβ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, ένας επιβάτης από τον Καναδά, πήγε στο γκισέ των πληροφοριών και υποστήριξε πως υπάρχει βόμβα μέσα στο αεροσκάφος.

-

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Ελευθέροις Βενιζέλος», μετά την προσγείωση αεροσκάφους που είχε αναχωρήσει από το Τελ Αβίβ.

Ένας άντρας κατευθύνθηκε στο γκισέ των πληροφοριών και υποστήριξε πως μέσα στο αεροπλάνο υπάρχει βόμβα.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση και έγινε έλεγχος στο αεροσκάφος, χωρίς όμως να βρεθεί τίποτα.

Ο άντρας που είναι Καναδός, προσήχθη για τα περαιτέρω, αλλά όλα δείχνουν πως πρόκειται για φαρσέρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πεδίον του Άρεως: Ανθρώπινο κρανίο βρέθηκε πάνω σε δέντρο

Ομαδικός βιασμός 13χρονης σε αυλή σχολείου της δυτικής Αττικής

Αττική: Ραδιενεργά ίχνη του Τσέρνομπιλ επιβιώνουν