Γαλλία: Επεισόδια σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων (εικόνες)

Η συγκέντρωση είχε απαγορευτεί, ωστόσο, έγινε και σημειώθηκαν επεισόδια.

Επεισόδια ξέσπασαν χθες στο Παρίσι, όπου αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού για να διαλύσουν συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Η συγκέντρωση είχε απαγορευτεί, με τον υπουργό Εσωτερικών να επικαλείται κίνδυνο διασάλευσης της δημόσιας τάξης.

Αψηφώντας την απαγόρευση, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ισραήλ, δολοφόνε» και «Μακρόν, συνένοχε».

«Ζούμε σε μια χώρα αστικού δικαίου, σε μια χώρα όπου έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε θέση και να διαδηλώσουμε. Είναι άδικο να απαγορεύουμε σε μια πλευρά και να δίνουμε άδεια σε μια άλλη», είπε η 29χρονη Σαρλότ Βοτιέ αναφερόμενη στην απαγόρευση συγκεντρώσεων υπέρ των Παλαιστινίων σε αντίθεση με εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον ισραηλινό λαό.

Στο σημερινό διάγγελμά του, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ενότητα και αυτοσυγκράτηση, προτρέποντας τους πολίτες να μη μεταφέρουν στη Γαλλία τη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Ο πρόεδρος Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η αστυνομία έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία εβραϊκών κέντρων, συμπεριλαμβανομένων συναγωγών και σχολείων.

Αναφερόμενος στην ανάφλεξη της βίας μετά την «τρομοκρατική επίθεση» της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, τόνισε πως αυτό που έγινε ήταν «σεισμός για το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο». «Όσοι συγχέουν το παλαιστινιακό ζήτημα και τη δικαιολόγηση της τρομοκρατίας, διαπράττουν έναν ηθικό, πολιτικό και στρατηγικό σφάλμα», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας κάλεσε το Ισραήλ να δώσει «ισχυρή» αλλά «δίκαιη» απάντηση στη Χαμάς για την «τρομοκρατική επίθεση» του Σαββάτου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους. «Η μόνη απάντηση στην τρομοκρατία», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμα ο Μακρόν, «είναι πάντοτε μια ισχυρή και δίκαιη απάντηση». «Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, εξαλείφοντας τρομοκρατικές ομάδες – συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς – μέσω στοχευμένων ενεργειών, αλλά προστατεύοντας τον άμαχο πληθυσμό. Γιατί αυτό επιτάσσει η δημοκρατία», τόνισε.

Ενημέρωσε ότι 13 Γάλλοι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσε το Σάββατο η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, ενώ υποσχέθηκε πως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον επαναπατρισμό 17 Γάλλων η τύχη των οποίων αγνοείται (σ.σ. και πιθανολογείται ότι ενδεχομένως να είναι μεταξύ των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας).

Αναφερόμενος στην επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε πως ο μόνος τρόπος είναι η ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με εγγυήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ.

