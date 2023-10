Κοινωνία

Πορεία “Παραγωγής ΛΟΑΤΚΙ” στην Αθήνα

Ανοικτό κάλεσμα από τις οργανώσεις ΛΟΑΤΚΙ+ για συμμετοχή στην πορεία που θα ξεκινήσει από το σημείο δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου. Τι ζητούν.

Πορεία ενάντια στην ομοφοβία και την τρανσφοβία πρόκειται να πραγματοποιήσουν από κοινου, 11 συλλογικότητες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στο Κέντρο της Αθήνας.

Η πορεία γίνεται στον απόηχο των ομοφοβικών δηλώσεων το επανεκλεγέντος δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, αλλά και με αίτημα προς τα Μέσα Ενημέρωσης να αποφεύγουν την προβολή και αναμετάδοση τέτοιων δηλώσεων χωρίς αντίλογο στο μέλλον.

Το σχετικό event στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνεται:

"Αρκετά ακούσαμε τις φασιστικές, ομοφοβικές, και ρατσιστικές απόψεις, τώρα είναι η σειρά μας να απαντήσουμε. Το τελευταίο διάστημα στοχοποιούμαστε από άτομα σε θέσεις εξουσίας, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και ατομικότητες που εκφράζουν ρατσιστικές απόψεις, χωρίς να υπολογίζουν πως αναφέρονται στις ζωές μας, διασύρουν κοινωνικές ομάδες, και οδηγούν σε επιθέσεις κατα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αλλα και σε εν ψυχρώ δολοφονίες όπως αυτή του Ζακ/της Zackie Oh, και της Άννας. Ζητάμε δικαιοσύνη και απαιτούμε την άμεση υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Ελάτε να γεμίσουμε με αγάπη και χρώματα τους δρόμους της Αθήνας, να θυμηθούμε πως δεν είμαστε μόνα μας, πως είμαστε μέλη της ίδιας κοινωνίας και ζητάμε τα αυτονόητα. Ανοιχτό κάλεσμα σε αντιφασιστικές, φεμινιστικές, αντιρατσιστικές, και ΛΟΑΤΚΙ ομάδες, οργανώσεις και φορείς να συμμετέχουν στην πορεία. Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετέχετε με μπλοκ στην πορεία ενημερώσετε μας. Κακοποιητικές, παραβιαστικές, και ρατσιστικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές και τα άτομα θα απομακρύνονται από το σώμα της πορείας".

Εξάλλου στο δελτίο Τύπου τους οι συλλογικότητες αναφέρουν:

"Έχουμε κουραστεί σε αυτή τη χώρα να γινόμαστε σχεδόν καθημερινά αποδέκτες δηλώσεων που στοχοποιούν τα μέλη της κοινότητάς μας. Για άλλη μια φορά εκφράζουμε την οργή και την έντονη αγανάκτησή μας έναντι της ομοφοβίας και της ξεκάθαρης ρητορικής μίσους, όπως αυτή εκφράστηκε πρόσφατα από τον επανεκλεγέντα δήμαρχο Βόλου, Α. Μπέο.

Οι δηλώσεις του όχι μόνο προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αλλά ενθαρρύνουν τη διάδοση του μίσους και των προκαταλήψεων στην κοινωνία μας. Η ομοφοβία δεν έχει θέση σε μια σύγχρονη δημοκρατία και αποτελεί έννοια ασύμβατη με τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας και του σεβασμού. Συντηρεί ξεπερασμένες διακρίσεις, περιθωριοποιεί και διασύρει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οδηγεί σε επιθέσεις κατα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων αλλα και σε εν ψυχρώ δολοφονίες όπως αυτή του Ζακ/της Zackie Oh, της Άννας και του Β. Γιακουμάκη.

Οι πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Α. Μπέου αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 1 του νόμου 4285/2014 και καλούμε κάθε αρμόδια αρχή να κινηθεί εναντίον του ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που νιώθουν απροστάτευτα απέναντι στον απροκάλυπτο κακοποιητικό λόγο και τη ρητορική μίσους που επιχειρεί ο συγκεκριμένος δήμαρχος, από τη θέση ισχύος που κατέχει.

Καλούμε όλα τα άτομα, καθώς και τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, να ενωθούν και να ορθώσουν μια σθεναρή στάση κατά της ΛΟΑΤΚΙφοβίας. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνία μας είναι ένας χώρος όπου όλες/οι/α μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και χωρίς φόβο διακρίσεων ή εκφοβισμό. Καλούμε επίσης την κυβέρνηση αλλά και όλα τα κόμματα να λάβουν ξεκάθαρη θέση απέναντι και σε αυτό και σε κάθε άλλο παρόμοιο φαινόμενο. Ταυτόχρονα, απαιτούμε την άμεση υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, ως απάντηση στην καθημερινή ρητορική μίσους η οποία προβάλλεται χωρίς αντίλογο απο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, από ατομικότητες και φορείς που δεν έχουν λόγο στο πως θα ζήσουμε τις ζωές μας, ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και οι συνδικαλιστικοί φορείς των Δημοσιογράφων παραμένουν αμέτοχοι παρατηρητές.

Σε κάθε περίπτωση ΛΟΑΤΚΙφοβικών εκφράσεων και ρητορικής μίσους - και ιδιαίτερα όταν αυτές προέρχονται από δημόσιους λειτουργούς και άτομα σε θέσεις εξουσίας - πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη δίωξη και την αποτροπή της επανάληψης τους, ώστε να εξαλειφθούν η φοβικότητα και το μίσος για κάθε τι που δεν συνάδει με την σις ετεροκανονικότητα.

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, όπως κάθε στοιχείο της προσωπικότητας ενός προσώπου, πρέπει να γίνεται σεβαστός. Είναι καθήκον της πολιτείας να προστατεύει τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια κάθε ατόμου, ανεξαρτήτως του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας, των χαρακτηριστικών ή της έκφρασης φύλου και οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού το καθιστά ευάλωτο απέναντι σε κάθε είδους διάκριση.

ΛΟΑΤΚΙ άτομα, οικογένειες και παιδιά, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν - είτε αρέσει σε κάποια άτομα είτε όχι. Καμία έκφραση ομοφοβίας, αμφιφοβίας, τρανσφοβίας και ιντερφοβίας δεν είναι άποψη, είναι ρατσισμός, ας το πούμε με το όνομά του.

Πρός όλα εσάς εκεί έξω, που καθημερινά στοχοποιείστε από την τοξικότητα και ομοφοβία, δεν είστε μόνα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ασφάλειά μας.

Σε περίπτωση που έχετε τραυματιστεί από το κύμα ΛΟΑΚΤΙφοβίας των τελευταίων ημερών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις οργανώσεις και τους φορείς στον τόπο σας, ή να καλέσετε την γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης “11528 - Δίπλα σου”.

Πολύχρωμο Σχολείο Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας Proud Seniors Greece - Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων 50 και Άνω Rainbow Seniors Athens Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας Thessaloniki Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης Intersex Greece – Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ Οικογένειες Ουράνιο Τόξο Υπερήφανοι Γονείς Oμάδα ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης Proud Seniors Greece - Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων 50 και Άνω

Για την πορεία:

Σημείο Εκκίνησης: Γλάδστωνος & 28ης Οκτωβρίου



Διαδρομή: Σταδίου, Οθωνος, Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας με κατάληξη στη Βουλή



Ημερομηνία : Σάββατο 14 Οκτωβριου



Ωρα Συνάντησης: 19:00



Ώρα Έναρξης Πορείας: 19.30".

