Εκλογές - Μαρινάκης: Οι χρηματοδοτήσεις θα δοθούν ανεξαρτήτως νικητή

Τι άλλο ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με τις αποζημιώσεις των πληγέντων της κακοκαιρίας.

«Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το γεγονός ότι τη στιγμή αυτής της θηριωδίας, κάποιοι, είτε είναι πολιτικά κόμματα είτε είναι υποψήφιοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, επιλέγουν να κάνουν επικίνδυνους συμψηφισμούς. Δεν θα κάνουμε συμψηφισμούς, δεν θα βάλουμε σε ζύγι την ανθρώπινη ζωή» επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις στο breefing (σύντομη ενημέρωση) των πολιτικών συντακτών. Οι ερωτήσεις ήταν, α) αν σε πρωινή συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 συνέδεσε τις εκλογές, με την θέση που έχει πάρει απέναντι στην Παλαιστίνη ο νυν και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου, και β) αν στο πλαίσιο των πολιτικών χαρακτηριστικών που έχει δώσει η κυβέρνηση στις αυτοδιοικητικές εκλογές, εντάσσεται και η εργαλειοποίηση του πολέμου.

«Σε μια πρωινή συνέντευξή μου, κάποια σαιτ επέλεξαν να κάνουν κοπτοραπτική στον τίτλο, συνδέοντας αυτό που είπα για το Χαλάνδρι και την Παλαιστίνη με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το ΕΣΠΑ. Ενδιάμεσα ωστόσο υπήρχε το σύνολο μια τοποθέτησης. Αλλά είμαστε συνηθισμένοι από αυτό. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις περιπτώσεις των εκλογικών αναμετρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και στους Δήμους Αθηναίων και Χαλανδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσδίδει πολιτικά χαρακτηριστικά στον Β’ γύρο των Αυτοδιοικητικών εκλογών, επιμένοντας ότι «οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται ανθρώπους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που να μοιράζονται το ίδιο αναπτυξιακό όραμα με αυτό του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ερωτηθείς, μάλιστα, για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σε δηλώσεις των υπουργών Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την εκλογική αναμέτρηση στο Δήμο Χαλανδρίου και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία από το ΕΣΠΑ και τις αποζημιώσεις προς τους πληγέντες, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί επί των ημερών της κυβέρνησης μας, αλλά και οι αποζημιώσεις, είναι δεδομένες, ανεξαρτήτως του μεθαυριανού εκλογικού αποτελέσματος».

Σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση περεταίρω εμπλοκής της Ελλάδας, πέραν της ρητής καταδίκης, στην κρίση στη Μέσα Ανατολή και τι γίνεται με την ελληνική φρεγάτα που πλέει στην περιοχή, απάντησε «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε κάποιου πλοίου, ούτε κάποιας φρεγάτας να εμπλέκεται με τις πρόσφατες εξελίξεις στην λωρίδα της Γάζας και στο Ισραήλ. Είναι δυο περιπτώσεις εντελώς άσχετες. Ο προγραμματισμός για την παρουσία της φρεγάτας εκεί για 20 ημέρες είναι από πέρσι και δεν έχει να κάνει με καμία στρατιωτική εμπλοκή της χώρας μας στις πρόσφατες εξελίξεις».

ΣΥΡΙΖΑ: Να σταματήσει ο εκβιασμός πολιτών από την κυβέρνηση

Είχε προηγηθεί ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα, η οποία ανέφερε: «Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε την απαράδεκτη και αντιθεσμική προσπάθεια κυβερνητικών στελεχών να εκβιάσουν τους πολίτες για να στηρίξουν τους εκλεκτούς της ΝΔ σε Δήμους και Περιφέρειες. Την αρχή έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας ότι ένας αριστερός δήμαρχος δεν μπορεί να διεκδικήσει ΕΣΠΑ προς όφελος της πόλης του. Στη συνέχεια ο Λευτέρης Αυγενάκης έφτασε στο σημείο να συνδέσει την παροχή αποζημιώσεων και τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες της Θεσσαλίας με το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεπέρασε κάθε όριο επικινδυνότητας, εμπλέκοντας τον πόλεμο στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη στην εσωτερική προεκλογική αντιπαράθεση και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΝΔ εκβιάζει ωμά τους πολίτες πριν τις εκλογές. Δεν είναι η πρώτη φορά που φτάνει στο σημείο να εργαλειοποιήσει ευαίσθητα ζητήματα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια για να στοχοποιήσει πολιτικούς αντιπάλους. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει τώρα τα επικίνδυνα παιχνίδια της που εκθέτουν τη χώρα μας και τους ωμούς εκβιασμούς σε βάρος των πολιτών και της ελεύθερης βούλησής τους».





