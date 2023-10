Κοινωνία

Γλυφάδα: Σύλληψη ένοπλων ανήλικων σε αμάξι με πλαστές πινακίδες (εικόνες)

Τι ανακάλυψαν οι αστυνομικοί στο εσωτερικό του οχήματος, στο πλαίσιο τυπικού τροχονομικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο περιπολιών για την αντιμετώπιση της οδικής παραβατικότητας, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πρόσεξαν ύποπτη κίνηση αυτοκινήτου νωρίς το πρωί της Τετάρτης 11 Οκτωβρίου με τέσσερις νεαρούς επιβαίνοντες, στην περιοχή της Γλυφάδας και ακινητοποίησαν το όχημα.

Σε διεξοδικό έλεγχο που ενήργησαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα 8 κινητά τηλέφωνα την κατοχή των οποίων δε μπορούσαν να δικαιολογήσουν, και κατασχέθηκαν προκειμένου να εξακριβωθεί αν προέρχονται από αξιόποινες πράξεις. Όπως προέκυψε από την εξέταση του αυτοκινήτου, οι πινακίδες που έφερε ήταν πλαστές. Κατά την επακόλουθη σωματική έρευνα στους επιβαίνοντες (20χρονος και τρεις ανήλικοι – 17χρονοι), εντοπίστηκαν στην κατοχή των δύο από τους 17χρονους, δύο μαχαίρια-σουγιάδες, ένα στον καθέναν.

Οι ελεγχόμενοι οδηγήθηκαν στον Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους -κατά περίπτωση- για πλαστογραφία, διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την εμπλοκή τους σε έτερες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.

