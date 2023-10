Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ για ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ματαιώνεται η πώληση του κρατικού μεριδίου

Ποιοι λόγοι οδήγησαν το Ταμείο να επανεξετάσει την διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρίας-μέλος του Υπερταμείου, σε συνεδρίασή του την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, αποφάσισε να ματαιώσει τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.».

Ο διαγωνισμός τελούσε υπό αναστολή από τις 19 Μαρτίου 2021 μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ.

Το Ταμείο θα εξετάσει τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου και θα αξιολογήσει τις εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.

