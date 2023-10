Life

O Μαραθωνοδρόμος Θέμος Σγούρας στηρίζει το ΜΚΣ “ΔΕΣΜΟΣ”

Κάνει το γύρο του νησιού Σικόκου της Ιαπωνίας σε 50 ημέρες και κάνει ανοιχτό κάλεσμα για δωρεές στο Δεσμό για την ανταπόκριση στις πλυμμήρες της Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από τον ΜΚΣ «ΔΕΣΜΟΣ»:

«Ο Θέμος Σγούρας, με ταξίδια που τον έχουν φέρει σε όλες τις ηπείρους του κόσμου περπατώντας και τρέχοντας, ετοιμάζεται για ένα νέο εγχείρημα: το γύρο του Ιαπωνικού νησιού Σικόκου ακολουθώντας την περίφημη διαδρομή Shikoku Henro. Η διαδρομή ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου από το Ryozen-ji τον πρώτο Βουδιστικό ναό στη διαδρομή του Henro και θα διαρκέσει 50 ημέρες. Στο επίκεντρο αυτής της διαδρομής βρίσκονται 88 Βουδιστικοί ναοί, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ο μοναχός Κukai ή Kobo Daishi εκπαιδεύτηκε και πέρασε χρόνο κατά τον 9ο αιώνα. Ο Θέμος θα μεταδίδει υλικό (videos και φωτογραφίες) κατά τη διάρκεια της διαδρομής που θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου.

To εγχείρημα έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση δωρεών για τη δράση του «ΔΕΣΜΟΥ» μετά τις πλυμμήρες της Θεσσαλίας. Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν στο link https://gogetfunding.com/support-marathon-runner-themis-sgouras-in-his-50-day-journey-in-japan/

Ο Θέμος Σγούρας δηλώνει σχετικά: «Σκεφτείτε τη μαγεία της Ιαπωνίας και τον τρόπο με τον οποίο θα την ανακαλύψω! Είμαι έτοιμος για μια αξέχαστη μοναχική περιπέτεια στο νησί Shikoku. Πρόκειται για μια διαδρομή που αγγίζει τα 1400 χιλιόμετρα, διασχίζοντας παραδοσιακά χωριά, μυστηριώδεις ναούς και φυσική ομορφιά. Ανυπομονώ για τις ζωντανές ιστορίες που θα μοιραστούν οι ντόπιοι - και οι οποίοι, ελπίζω, θα με καθοδηγήσουν σε περίπτωση που βρεθώ... χαμένος! Αυτή η περιπέτεια δεν είναι απλά ένα ταξίδι για τον εαυτό μου. Έχω την επιθυμία κάθε βήμα μου να αφήνει αποτύπωμα. Με το να στηρίξω το έργο του Δεσμού, σας προσκαλώ να ενώσετε τις σκέψεις σας με το ταξίδι μου, ακολουθώντας τα αρχαία μονοπάτια του μοναχού Kobo Daishi»

Ο Θέμος γνωρίζει και υποστηρίζει το «ΔΕΣΜΟ» εδώ και πολλά χρόνια. Το 2020, και εν μέσω COVID, έτρεξε περίπου 48 χλμ στην αυλή του, με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για το «ΔΕΣΜΟ». To 2022 διένυσε 800χλμ. σε 37 ημέρες ακολουθώντας τη διαδρομή των προσκυνητών του EL CAMINO DE SANDIAGO για τον ίδιο σκοπό.

Η αντιπρόεδρος του Δεσμού, Λένα Παπαλεξοπούλου δήλωσε: «Ευχαριστούμε το φίλο του Δεσμού, Θέμο Σγούρα, για την ενεργή και διαχρονική του υποστήριξη στο έργο του Σωματείου μας. Η αφοσίωση, υπομονή και επιμονή του αποτελούν πηγή έμπνευσης. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην μεγάλη πρόκληση της πενηντα-ημερής διαδρομής που επέλεξε στην Ιαπωνία.»

Ο Δεσμός είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί ως αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα, συνδέει δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες, ιδρύματα, με καταγεγραμμένες και επιβεβαιωμένες ανάγκες οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε όλη την επικράτεια, με τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή.

Σύμφωνα με Μελέτη Αντικτύπου που διενέργησε η Deloitte για τον Δεσμό, για κάθε €1 που γίνεται δωρεά για την λειτουργία του Δεσμού, € 9,2 επιστρέφουν στην κοινωνία».

