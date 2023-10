Κόσμος

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στην ανατολική Μεσόγειο

Το USS Eisenhower και τα πλοία συνοδείας του θα ενωθούν με το πρώτο αεροπλανοφόρο που κινείται ήδη στην περιοχή. Τι δήλωσε ο Υπ. Άμυνας των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο και τη δύναμη κρούσης του στην ανατολική Μεσόγειο «για την αποτροπή εχθρικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ» και «κάθε προσπάθειας να εξαπλωθεί ο πόλεμος μετά την επίθεση της Χαμάς», ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, ο Λόιντ Όστιν.

Το USS Eisenhower και τα πλοία συνοδείας του θα ενωθούν με το πρώτο αεροπλανοφόρο που αναπτύχθηκε στην περιοχή μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, επιδεικνύοντας την «ατσάλινη δέσμευση» της Ουάσιγκτον «στην ασφάλεια του Ισραήλ» και την «αποφασιστικότητά της να αποτρέψει οποιονδήποτε κρατικό ή μη κρατικό παράγοντα που επιδιώκει την κλιμάκωση αυτού του πολέμου», ανέφερε ο κ. Όστιν στο δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του στο αμερικανικό Πεντάγωνο.

Οι ΗΠΑ άρχισαν εξάλλου την Κυριακή να στέλνουν στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων εξελιγμένων πυρομαχικών, ενώ προειδοποίησαν δυνάμεις της περιοχής εναντίον της εξάπλωσης του πολέμου.

Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 130 αλλοδαποί ή άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα, αφότου εξαπέλυσε επίθεση η Χαμάς το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους. Πάνω από 2.500 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους πάνω από 700 παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Χθες Σάββατο το βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε πως οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία των αμάχων και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε χωριστές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με δελτία Τύπου του Λευκού Οίκου.

