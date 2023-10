Πολιτική

Εκλογές - Καραμανλής: ψήφισε στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, έχοντας στο πλευρό του στελέχη του κόμματος.

Το εκλογικό του δικαίωμα για τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στον δήμο Θεσσαλονίκης άσκησε το πρωί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, στην πλατεία Αγίου Ελευθερίου, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.

Ο κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος από στελέχη της ΝΔ, έφτασε στο σχολείο λίγο μετά τις 9:15, χαιρέτησε την εφορευτική επιτροπή και βγήκε φωτογραφίες μαζί τους. Αφού ψήφισε αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις.

