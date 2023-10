Υγεία - Περιβάλλον

Ο μικρός Άγγελος απέκτησε αναπηρικό αμαξίδιο χάρη στην αγάπη του κόσμου (εικόνες)

Ο κόσμος κατάφερε να βοηθήσει τον μικρό Άγγελο να αποκτήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Ένας αγώνας που ξεκίνησε πριν μήνες από το Μούδρο, το μέρος όπου ζει ο Άγγελος και γρήγορα μέσω της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Συμβαδί-ζω» απλώθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Και τελικώς, η αγάπη και η επιθυμία για προσφορά νίκησαν! Ο απαραίτητος αριθμός καπακιών συγκεντρώθηκε, η αγορά του αναπηρικού αμαξιδίου που ήταν απαραίτητο στον μικρό Άγγελο, επετεύχθη.

Το ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Συμβαδίζω» έκανε προ ολίγου την παρακάτω ανάρτηση πριν λίγο:

«Ένας αγώνας που μας αποδεικνύει με τον πιο έμπρακτο τρόπο, ότι η ανταλλαγή καπακιών με αναπηρικά αμαξίδια και ιατρικό εξοπλισμό, μόνο μύθος δεν είναι. Αντίθετα, έχει πολλαπλά μηνύματα και οφέλη για την κοινωνία. Στην προκειμένη περίπτωση μεταφράστηκαν σε ένα ειδικό αναπηρικό αμαξίδιο, με πολλές απαιτήσεις και αρκετά υψηλό κόστος (3.800€).

Ένας αγώνας που φτάνει στο τέλος του με την επίτευξη του στόχου συγκέντρωσης πάνω από 15.882 κιλών καπακιών! Που αν τα απλώσεις ένα-ένα ίσως ενώνουν τη Σκύδρα με τη Λήμνο... Καπάκια που τα μαζέψατε εσείς. Από κάθε γωνιά της Ελλάδος κυριολεκτικά. Ένα προς ένα, χούφτα-χούφτα, σακούλα-σακούλα, κούτα-κούτα. Με κόπο. Και υπομονή. Έφταναν με κάθε τρόπο στο εργοστάσιο SOULIS χωρίς τη συνεισφορά του οποίου δεν θα καταφέρναμε να πετύχουμε αυτόν στόχο, σε αυτό το διάστημα.

Σας ευχαριστούμε όλες και όλους θερμά! Είναι τόσα πολλά τα ονόματα, επαγγελματίες, σύλλογοι, χωριά και πόλεις που χρειάζονται σελίδες για να τους αναφέρουμε. Το κάναμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια αυτής της καμπάνιας. Μας συγχωρείτε αν κάποια ή κάποιον ξεχάσαμε. Aλλά τι σημασία έχει αυτό μπροστά στον σκοπό;

Ευχαριστούμε ακόμη μια φορά το εργοστάσιο ειδών, υλικών και μηχανών συσκευασίας SOULIS, που τόσο από τις κεντρικές εγκαταστάσεις στη Σκύδρα όσο και του υποκαταστήματος στην Καβάλα, συνέβαλαν τα μέγιστα! Σε μια διαδικασία δύσκολη, καθώς τα εκατομμύρια καπάκια απαιτούσαν αυστηρή διαλογή και περαιτέρω στάδια επεξεργασίας.

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να τονίσουμε ότι για το Συμβαδί-ζω η συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων καπακιών έφτασε στο τέλος της. Συνεχίζουμε, σε κανονικούς ρυθμούς, να δεχόμαστε μικρές-κανονικές ποσότητες, όχι όμως τις τεράστιες σακούλες, κούτες και παλέτες που κατ' εξαίρεση και με μεγάλο κόπο διαχειριστήκαμε όλο αυτό το διάστημα.

Ο μικρός Άγγελος και η οικογένεια του έχουν πολλούς λόγους για να χαμογελούν. Χαρά μας κάποια στιγμή να τους γνωρίσουμε από κοντά, να τους φιλοξενήσουμε στην πόλη μας.

Να θυμάστε:

«Η Αγάπη και η Καλοσύνη δεν πάνε ποτέ χαμένες. Μετράνε πάντα. Είναι ευλογία για αυτόν που τις δέχεται και διπλή ευλογία για αυτόν που τις προσφέρει».

Πηγή: limnosfm100.gr

