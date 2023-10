Πολιτική

Εκλογές - Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει σελίδα - Αναλαμβάνω μεγάλη ευθύνη

Η πρώτη δήλωση του νέου δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα Το "ευχαριστώ" σε Ανδρουλάκη, Ζαχαριάδη και σε όσους τον ψήφισαν.

Την πρώτη του δήλωση έκανε ο νέος δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ο οποίος έκανε την μεγάλη ανατροπή και κέρδισε τις εκλογές στον β' γύρο, έναντι του Κώστα Μπακογιάννη.

Όπως τόνισε αρχικά ο κ. Δούκας «θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες τις Αθηναίες και τους Αθηναίους για την τεράστια τιμή που μου έκαναν και ξέρω πολύ καλά την πολύ μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνω. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους πίστεψαν στο όνειρο και μπήκανε μαζί μας σε αυτό το πανέμορφο ταξίδι. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους φίλους συνεργάτες, την οικογένειά μου και όλους τους πολίτες που κατάφεραν το ακατόρθωτο. Πίστεψαν σε μια Αθήνα πράσινη, ασφαλή, καθαρή και δημιουργική, στο όραμά μας πως μπορούμε να αλλάξουμε την Αθήνα και να την κάνουμε όπως την ονειρευόμαστε» τόνισε και πρόσθεσε:

“Βεβαίως οφείλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Οφείλω να ευχαριστήσω το Βολτ, τους ανθρώπους από την πολιτική οικολογία, τους ανθρώπους από δημοτικές παρατάξεις της πράσινης Αθήνας, τους ανθρώπους από τα δικαιώματα. Οφείλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Ζαχαριάδη και τη δημοτική παράταξη “Ανοιχτής Πόλης” που μας στήριξαν στον δεύτερο γύρο και οφείλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους πολίτες, οι οποίοι ήρθαν να ψηφίσουν σε αυτή την δεύτερη εκλογική διαδικασία και θέλω να δεσμευτώ για το εξής: Ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις και θα είμαι δίπλα σε κάθε Αθηναία και κάθε Αθηναίο για να μπορέσουμε μαζί να κάνουμε την Αθήνα όπως μας αξίζει και όπως της αξίζει. Το πιο όμορφο ταξίδι τώρα ξεκινάει. Μαζί θα τα καταφέρουμε“.

“Θα έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία αυτά τα οποία είπαμε να τα κάνουμε πράξη, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα το καταφέρουμε. Οι πολίτες πίστεψαν στο ακατόρθωτο, είδαν ότι τελικά μπορεί να αλλάξει αυτή η πόλη, το πίστεψαν και έγινε πράξη” κατέληξε.





