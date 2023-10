Πολιτική

Δημοτικές Εκλογές: Οι νέοι Δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα

Αναλυτικά σε όλη την χώρα οι νικητές των δημοτικών εκλογών, απο τον πρώτο ή τον δεύτερο γύρο

Διαβάστε αναλυτικά τα ονόματα όλων των νικητών των Δημοτικών Εκλογών, απο τον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοοίκηση, απο όπου αναδείχθηκαν και οι 13 Περιφερειάρχες για τα επόμενα χρόνια:

Αβδήρων: Τσιτιρίδης Γεώργιος

Αγαθονησίου: Κόττορος Ευάγγελος

Αγιάς: Γκουντάρας Αντώνιος

Αγίας Βαρβάρας: Μίχος Λάμπρος

Αγίας Παρασκευής: Μυλωνάκης Ιωάννης

Αγίου Βασιλείου: Ταταράκης Ιωάννης

Αγίου Δημητρίου: Μαμαλάκης Στυλιανός (Στέλιος)

Αγίου Ευστρατίου: Σινάνης Κωνσταντίνος

Αγίου Νικολάου: Μενεγάκης Εμμανουήλ

Αγίων Αναργύρων – Καματερού: Τσίρμπας Γεώργιος-Σταύρος

Αγκιστρίου: Αναστασίου Δημήτριος

Αγράφων: Καρδαμπίκης Αλέξανδρος

Αγρινίου: Παπαναστασίου Γεώργιος

Αθηναίων: Δούκας Χρυσόστομος (Χάρης)

Αιγάλεω: Σκλαβούνος Λάμπρος

Αιγιαλείας: Καλογερόπουλος Δημήτριος

Αίγινας: Ζορμπάς Ιωάννης

Ακτίου – Βόνιτσας: Κασόλας Αθανάσιος

Αλεξανδρείας: Γκυρίνης Παναγιώτης

Αλεξανδρούπολης: Ζαμπούκης Ιωάννης

Αλιάρτου – Θεσπιέων: Αραπίτσας Γεώργιος

Αλίμου: Κονδύλης Ανδρέας

Αλμυρού: Εσερίδης Δημήτριος

Αλμωπίας: Παρούτογλου Νικόλαος

Αλοννήσου: Αναγνωστου Παναγιώτης

Αμαρίου: Μουρτζανός Παντελεήμων

Αμαρουσίου: Αμπατζόγλου Θεόδωρος

Αμοργού: Ελευθέριος Καραϊσκος

Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Κυρίζογλου Λάζαρος

Αμυνταίου: Λιάσης Ιωάννης

Αμφίκλειας – Ελάτειας: Στιβακτή Αθανασία

Αμφιλοχίας: Τορουνίδης Αθανάσιος (Σάκης)

Αμφίπολης: Φραστανλής Στέργιος

Ανατολικής Μάνης: Ανδρεάκος Πέτρος

Ανατολικής Σάμου: Παπαγεωργίου Παρασκευάς

Ανάφης: Ρούσσος Ιάκωβος

Ανδραβίδας – Κυλλήνης: Λέντζας Ιωάννης

Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: Μπαλιούκος Διονύσιος

Άνδρου: Σουσούδης Θεοδόσιος

Αντιπάρου: Φαρούπος Αναστάσιος

Ανωγείων: Κεφαλογιάννης Σωκράτης

Αποκορώνου: Κουκιανάκης Χαράλαμπος

Αργιθέας: Στεργίου Ανδρέας

Αργοστολίου: Μιχαλάτος Θεόφιλος

Άργους Ορεστικού: Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

Άργους – Μυκηνών: Μαλτέζος Ιωάννης

Αριστοτέλη: Βαλιάνος Στυλιανός

Αρριανών: Χουσεΐν Ερδέμ

Αρταίων: Σιαφάκας Χριστόφορος

Αρχαίας Ολυμπίας: Παναγιωτόπουλος Αριστείδης

Αρχανών – Αστερουσίων: Κοκοσάλης Εμμανουήλ

Ασπροπύργου: Ηλίας Ιωάννης

Αστυπάλαιας: Κομηνέας Νικόλαος

Αχαρνών: Βρεττός Σπυρίδων

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: Κωνσταντέλλος Γρηγόριος

Βελβεντού: Στεργίου Εμμανουήλ (Μανώλης)

Βέλου – Βόχας: Μανάβης Αθανάσιος

Βέροιας: Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος

Βιάννου: Μπαριτάκης Παύλος

Βισαλτίας: Πλιάκου Ευανθία

Βοΐου: Ζευκλής Χρήστος

Βόλβης: Λιάμας Διαμαντής

Βόλου: Μπέος Αχιλλεύς

Βόρειας Κέρκυρας: Μαχειμάρης Γεώργιος

Βόρειας Κυνουρίας: Καμπύλης Γεώργιος

Βορείων Τζουμέρκων: Βαΐτσης Νικόλαος

Βριλησσίων: Πισιμίσης Ιωάννης

Βύρωνος: Σωτηρόπουλος Αλέξιος

Γαλατσίου: Μαρκόπουλος Γεώργιος

Γαύδου: Στεφανάκη Μανωλία

Γεωργίου Καραϊσκάκη: Μίγδος Περικλής

Γλυφάδας: Παπανικολάου Γεώργιος

Γόρτυνας: Κοκολάκης Μιχαήλ

Γορτυνίας: Κούλης Ευστάθιος

Γρεβενών: Ταταρίδης Κυριάκος

Δάφνης – Υμηττού: Τσιλίφης Νικόλαος

Δέλτα: Μπισμπινά Γερακίνα

Δελφών: Ταγκαλής Παναγιώτης

Δεσκάτης: Κόττας Δημήτριος

Διδυμοτείχου: Τοκαμάνης Χρήστος

Διονύσου: Μαϊχοσογλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Δίου – Ολύμπου: Γερολιόλιος Ευάγγελος

Διρφύων – Μεσσαπίων: Ψαθάς Γεώργιος

Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας: Σταθάς Ιωάννης

Δομοκού: Λιόλιος Χαράλαμπος

Δοξάτου: Βογιατζής Γεώργιος

Δράμας: Παπαδόπουλος Γεώργιος

Δυτικής Αχαΐας: Αλεξόπουλος Γρηγόρης

Δυτικής Λέσβου: Βέρρος Ταξιάρχης

Δυτικής Μάνης: Χιουρέας Γεώργιος

Δυτικής Σάμου: Παπαθεοφάνους Θεμιστοκλής

Δωδώνης: Ντακαλέτσης Χρήστος

Δωρίδος: Γιαννόπουλος Δημήτριος

Έδεσσας: Τσεπκεντζής Ιωάννης

Ελασσόνας: Γάτσας Νικόλαος

Ελαφονήσου: Τσιριγωτάκης Αγγελος

Ελευσίνας: Γεωργόπουλος Γεώργιος

Ελληνικού – Αργυρούπολης: Κωνσταντάτος Ιωάννης

Εμμανουήλ Παππά: Νότας Δημήτριος

Εορδαίας: Πλακεντάς Παναγιώτης

Επιδαύρου: Χρόνης Αναστάσιος

Ερέτριας: Γουρνής Νικόλαος

Ερμιονίδας: Γεωργόπουλος Ιωάννης

Ερυμάνθου: Μπαρής Θεόδωρος

Ευρώτα: Βέρδος Δήμος

Ζαγοράς – Μουρεσίου: Καραγεωργίου Κωνσταντίνος

Ζαγορίου: Σουκουβέλος Γεώργιος

Ζακύνθου: Στασινόπουλος Γεώργιος

Ζαχάρως: Μητρόπουλος Κωνσταντίνος

Ζηρού: Ζυγούρης Γεώργιος

Ζίτσας: Πλιάκος Μιχαήλ

Ζωγράφου: Καφατσάκη Βλάχου Σταματία (Τίνα)

Ηγουμενίτσας: Νταής Παναγιώτης

Ήλιδας: Χριστοδουλόπουλος Χρήστος

Ηλιουπόλεως: Ψυρρόπουλος Ευστάθιος

Ηράκλειας: Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης

Ηρακλείου: Μπάμπαλος Νικόλαος

Ηρακλείου: Καλοκαιρινός Αλέξιος (Αλέξης)

Ηρωικής Νήσου Κάσου: Ερωτόκριτος Μιχαήλ

Ηρωικής Νήσου Ψαρών: Βρατσάνος Κωνσταντίνος

Ηρωικής Πόλης Νάουσας: Κουτσογιάννης Νικόλαος

Θάσου: Κυριακίδης Ελευθέριος

Θερμαϊκού: Τζέκος Θεόδωρος

Θέρμης: Παπαδόπουλος Θεόδωρος

Θέρμου: Κωνσταντάρας Σπυρίδων

Θεσσαλονίκης: Αγγελούδης Στυλιανός

Θηβαίων: Αναστασίου Γεώργιος

Θήρας: Ζώρζος Αναστάσιος Νικόλαος

Ιάσμου: Ιμάμ Τζανέρ

Ιεράπετρας: Φραγκούλης Εμμανουήλ

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου: Διαμαντόπουλος Σπυρίδων

Ιητών: Γκίκας Γκίκας

Ιθάκης: Στανίτσας Διονύσιος

Ικαρίας: Καρούτσος Φανούριος

Ιλίου: Αλεβίζου Κουκουβίνου Ανδριάνα

Ιστιαίας – Αιδηψού: Κοντζιάς Ιωάννης

Ιωαννιτών: Μπέγκας Θωμάς

Καβάλας: Μουριάδης Θεόδωρος

Καισαριανής: Σταμέλος Ηλίας

Καλαβρύτων: Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Καλαμαριάς: Αράπογλου Χρυσή

Καλαμάτας: Βασιλόπουλος Αθανάσιος

Καλλιθέας: Ασκούνης Κωνσταντίνος

Καλυμνίων: Μαστροκούκος Ιωάννης

Καμένων Βούρλων: Κυρμανίδης Ηλίας

Καντάνου – Σελίνου: Περράκης Αντώνιος

Καρδίτσας: Τσιάκος Βασίλειος

Καρπάθου: Φελλουζής Μιχαήλ

Καρπενησίου: Κακαβάς Χρήστος

Καρύστου: Ραβιόλος Ελευθέριος

Κασσάνδρας: Χαλκιά Δημητροπούλου Αναστασία

Καστοριάς: Κορεντσίδης Ιωάννης

Κατερίνης: Ντούμος Ιωάννης

Κάτω Νευροκοπίου: Ταμπουρίδης Ελευθέριος

Κέας: Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: Πενηντάρχου Πουλημένος Στέφανος Χαράλαμπος

Κεντρικών Τζουμέρκων: Χασιάκος Χρήστος

Κερατσινίου – Δραπετσώνας: Βρεττάκος Χρήστος

Κηφισιάς: Ξυπολυτάς Βασίλειος

Κιλελέρ: Νασιακόπουλος Αθανάσιος

Κιλκίς: Κυριακίδης Δημήτριος

Κιμώλου: Βεντούρης Κωνσταντίνος

Κισσάμου: Μυλωνάκης Γεώργιος

Κοζάνης: Κοκκαλιάρης Ιωάννης

Κομοτηνής: Γκαράνης Ιωάννης

Κόνιτσας: Παπασπύρου Ανδρέας

Κορδελιού – Ευόσμου: Αλεξανδρίδης Ελευθέριος

Κορινθίων: Σταυρέλης Νικόλαος

Κορυδαλλού: Χουρσαλάς Νικόλαος

Κρωπίας: Κιούσης Δημήτριος

Κυθήρων: Χαρχαλάκης Ευστράτιος

Κύθνου: Γαρδέρης Σταμάτιος

Κύμης – Αλιβερίου: Μπαράκος Νικόλαος

Κω: Νικηταράς Θεοδόσιος

Λαγκαδά: Ανδρεαδου Ελπινίκη (Νίκη)

Λαμιέων: Παπαϊωάννου Πανουργιάς

Λαρισαίων: Μαμάκος Αθανάσιος

Λαυρεωτικής: Λουκάς Δημήτριος

Λεβαδέων: Καραμάνης Δημήτριος

Λειψών: Μάγγος Φώτιος

Λέρου: Κωττάκης Τιμόθεος

Λευκάδας: Βεργίνης Ξενοφών

Λήμνου: Γεώργα Ελεονώρα

Ληξουρίου: Κατσιβέλης Γεώργιος

Λίμνης Πλαστήρα: Νάνος Παναγιώτης

Λοκρών: Ζεκεντές Αθανάσιος

Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων: Γκιώνης Γεώργιος

Λυκόβρυσης – Πεύκης: Ψυχάλης Μάριος Γεώργιος

Μακρακώμης: Χαντζής Γεώργιος

Μαλεβιζίου: Μποκέας Μενέλαος

Μάνδρας – Ειδυλλίας: Δρίκος Αρμόδιος

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας: Τσαπουρνιώτης Γεώργιος

Μαραθώνος: Τσίρκας Στέργιος

Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος

Μαρωνείας – Σαπών: Ιωάννου Απόστολος

Μεγαλόπολης: Μιχόπουλος Κωνσταντίνος

Μεγανησίου: Κατωπόδης Γεράσιμος

Μεγαρέων: Μαργετης Παναγιώτης

Μεγίστης: Ασβέστης Νικόλαος

Μεσσήνης: Αθανασόπουλος Γεώργιος

Μεταμορφώσεως: Σαραούδας Ευστράτιος

Μετεώρων: Αβραμόπουλος Ελευθέριος

Μετσόβου: Αβέρωφ Μαρία-Χριστίνα

Μήλου: Μικέλης Εμμανουήλ

Μινώα Πεδιάδας: Κεγκέρογλου Βασίλειος

Μονεμβασίας: Τριχείλης Ηρακλής

Μοσχάτου – Ταύρου: Ευθυμίου Ανδρέας

Μουζακίου: Στάθης Θεοφάνης

Μύκης: Κιουρτ Αχμέτ

Μυκόνου: Βερώνης Χρήστος

Μυλοποτάμου: Κλάδος Γεώργιος

Μυτιλήνης: Χριστόφας Παναγιώτης

Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Λιανός Δημήτριος

Ναυπακτίας: Γκίζας Βασίλειος

Ναυπλιέων: Ορφανός Δημήτριος

Νεάπολης – Συκεών: Δανιηλίδης Συμεών (Σίμος)

Νέας Ζίχνης: Μπόζης Παντέλης

Νέας Ιωνίας: Μανούρης Παναγιώτης

Νέας Προποντίδας: Καρράς Εμμανουήλ

Νέας Σμύρνης: Κουτελάκης Γεώργιος

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας: Τομπούλογλου Ιωάννης

Νεμέας: Φρούσιος Κωνσταντίνος

Νεστορίου: Γκοσλιόπουλος Χρήστος

Νέστου: Μιχαηλίδης Σάββας

Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη: Μαραγκάκης Κωνσταντίνος

Νικολάου Σκουφά: Παπασιώζος Κωνσταντίνος

Νισύρου: Κορωναιος Χριστοφης

Νότιας Κέρκυρας: Χειμαριώτης Βασίλειος

Νότιας Κυνουρίας: Δολιανίτης Εμμανουήλ

Νοτίου Πηλίου: Μιτζικός Μιχαήλ

Ξάνθης: Κοντός Ευστράτιος

Ξηρομέρου: Τριανταφυλλάκης Ιωάννης

Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης: Τσιώτος Βλάσιος

Οινουσσών: Δανιήλ Γεώργιος

Οιχαλίας: Γεωργακοπούλου Παναγιώτα

Ορεστιάδας: Παπαδόπουλος Αδαμάντιος

Οροπεδίου Λασιθίου: Αθανασάκης Γεώργιος

Ορχομενού: Τζαβάρας Γεώργιος

Παγγαίου: Αναστασιάδης Φίλιππος

Παιανίας: Μάδης Ισίδωρος

Παιονίας: Σιωνίδης Κωνσταντίνος

Παλαιού Φαλήρου: Φωστηρόπουλος Ιωάννης

Παλαμά: Δασκαλόπουλος Σωκράτης

Παλλήνης: Αηδόνης Χρήστος

Παξών: Βλαχόπουλος Σπυρίδων (Κωτσιός)

Παπάγου – Χολαργού: Αποστολόπουλος Ηλίας

Παρανεστίου: Καγιάογλου Αναστάσιος

Πάργας: Ζαχαριάς Νικόλαος

Πάρου: Μπιζάς Κωνσταντίνος

Πάτμου: Τσαμπαλάκης Νικήτας

Πατρέων: Πελετίδης Κωνσταντίνος

Παύλου Μελά: Ασλανίδης Δημήτριος

Πειραιώς: Μώραλης Ιωάννης

Πέλλας: Φουντουκιδης Ευστάθιος

Πεντέλης: Κοσμοπουλου Αναστασία (Νατάσσα)

Περάματος: Λαγουδάκος Ιωάννης

Περιστερίου: Παχατουρίδης Ανδρέας

Πετρουπόλεως: Σίμος Ευάγγελος

Πηνειού: Καστρινός Αλέξιος

Πλατανιά: Μαλανδράκης Ιωάννης

Πολυγύρου: Εμμανουήλ Γεώργιος

Πόρου: Κουτουζής Γεώργιος

Πρέβεζας: Γεωργάκος Νικόλαος

Πρεσπών: Στεργίου Γεώργιος

Προσοτσάνης: Αθανασιάδης Θεόδωρος

Πύδνας – Κολινδρού: Κομπατσιάρης Χρήστος

Πυλαίας – Χορτιάτη: Καϊτεζίδης Ιγνάτιος

Πύλης: Μαράβας Κωνσταντίνος

Πύλου – Νέστορος: Καρβέλας Παναγιώτης

Πύργου: Καννής Ευστάθιος

Πωγωνίου: Καψάλης Κωνσταντίνος

Ραφήνας – Πικερμίου: Τσεβα Μηλα Δήμητρα

Ρεθύμνης: Μαρινάκης Γεώργιος

Ρήγα Φεραίου: Νασίκας Δημήτριος

Ρόδου: Κολιάδης Αλέξανδρος Βασίλειος

Σαλαμίνας: Παναγόπουλος Γεώργιος

Σάμης: Δρακουλόγκωνας Παναγής

Σαμοθράκης: Βίτσας Αθανάσιος

Σαρωνικού: Παπαχρήστου Δημήτριος

Σερβίων: Ελευθερίου Χρήστος

Σερίφου: Ρεβίνθης Κωνσταντίνος

Σερρών: Μητλιάγκα Βαρβάρα

Σητείας: Ζερβάκης Γεώργιος

Σιθωνίας: Μαλλινης Ιωάννης

Σικίνου: Μαράκης Βασίλειος

Σικυωνίων: Σταματόπουλος Σπυρίδων

Σιντικής: Τάτσιος Γεώργιος

Σίφνου: Ναδάλη Μαρία

Σκιάθου: Τζούμας Θεόδωρος (Θοδωρής)

Σκοπέλου: Περίσσης Σταμάτιος

Σκύδρας: Ιγνατιάδου Αικατερίνη

Σκύρου: Αντωνόπουλος Κυριάκος

Σουλίου: Ντάνης Αθανάσιος

Σουφλίου: Καλακίκος Παναγιώτης

Σοφάδων: Κατσής Δημοσθένης

Σπάρτης: Βακαλόπουλος Μιχαήλ

Σπάτων – Αρτέμιδος: Μάρκου Δημήτριος

Σπετσών: Φραγγιά Ευγενία

Στυλίδας: Αποστόλου Ιωάννης

Σύμης: Παπακαλοδούκας Ελευθέριος

Σύρου – Ερμούπολης: Αθανασίου Αλέξανδρος (Αλέξης)

Σφακίων: Ζερβός Ιωάννης

Τανάγρας: Περγάλιας Βασίλειος

Τεμπών: Μανώλης Γεώργιος

Τήλου: Καμμά Μαρία

Τήνου: Κροντηράς Παναγιώτης

Τοπείρου: Μίχογλου Θωμάς

Τρικκαίων: Σακκάς Νικόλαος

Τρίπολης: Τζιούμης Κωνσταντίνος

Τριφυλίας: Λεβεντάκης Γεώργιος

Τροιζηνίας – Μεθάνων: Μούγιος Αναστάσιος

Τυρνάβου: Τσικριτσής Αστέριος

Ύδρας: Κουκουδάκης Γεώργιος

Φαιστού: Νικολιδάκης Γρηγόριος

Φαρκαδόνας: Αγναντής Σπυρίδων

Φαρσάλων: Εσκίογλου Ιορδάνης (Μάκης)

Φιλιατών: Τζίγκος Βασίλειος

Φιλοθέης – Ψυχικού: Μπονάτσος Χαράλαμπος

Φλώρινας: Γιαννάκης Βασίλειος

Φολεγάνδρου: Μαρινάκης Κυριάκος

Φούρνων Κορσεών: Καρύδης Δημήτριος

Φυλής: Παππούς Χρήστος

Χαϊδαρίου: Σελέκος Μιχαήλ

Χαλανδρίου: Ρούσσος Συμεών (Σίμος)

Χαλκηδόνος: Αναγνωστόπουλος Σταύρος

Χάλκης: Φραγκάκης Ευάγγελος (Αγγελος)

Χαλκιδέων: Βάκα Ελένη

Χανίων: Σημανδηράκης Παναγιώτης

Χερσονήσου: Δοξαστάκης Ζαχαρίας

Χίου: Μαλαφής Ιωάννης

Ωραιοκάστρου: Τσακίρης Παντελεήμων

Ωρωπού: Γιασημάκης Γεώργιος

