Κοινωνία

Ηλιούπολη - Τροχαίο δυστύχημα: νεκρός ο οδηγός μηχανής

Η τρελή πορεία της μηχανής που οδήγησε στον θάνατο τον νεαρό οδηγό.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ηλιούπολη τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, ένας 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο της και έπεσε σε έναν κάδο απορριμμάτων στην λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, στο ρεύμα ανόδου της Πρωτόπαππα και στη συνέχεια διέγραψε μια τρελή πορεία, πέφτοντας σε ένα δέντρο, στο κράσπεσο και σε ένα βαρέλι που βρισκόταν μπροστά σε ένα κατάστημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 28χρονος είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

