Κοινωνία

Φονικό ναυάγιο με μετανάστες στη Σύμη

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αγνοουμένων από το φονικό ναυάγιο.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σύμης, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, μετά από βύθιση λέμβου με μετανάστες, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άτομα και 8 να διασωθούν.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό και ναυαγοσωστικό του λιμενικού, τέσσερα ιδιωτικά σκάφη και ένα ελικόπτερο σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 13 άτομα(11 άνδρες και 2 γυναίκες).

Επίσης ανέφεραν ότι δύο από τους επιβαίνοντες στη λέμβο εξήλθαν μόνοι τους στη ξηρά.

