Μέση Ανατολή - ΕΕ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των “27”

Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση – επιστολή του Σαρλς Μισέλ, ενόψει της αυριανής συνεδρίασης.

Ύστερα από εννέα μέρες εχθροπραξιών στο Ισραήλ και τη Γάζα τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε συμφώνησαν τελικά σε κοινό ανακοινωθέν, που περιγράφει τη θέση τους σε σχέση με την σύγκρουση. Η «πρωτοβουλία» του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συγκαλεί αύριο έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών είχε σκοπό να δώσει τέλος στην «κακοφωνία» που επικρατούσε ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και αξιωματούχους που προκάλεσαν πλήγμα στην εικόνα της Ε.Ε.

Ιδιαίτερα οι δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την επίσκεψή της στο Ισραήλ την περασμένη Παρασκευή όπου στήριξε -εξ ονόματος της Ένωσης- αναφανδόν το Ισραήλ και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα αμελώντας να επικαλεστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ενόψει της ισραηλινής χερσαίας επίθεσης στη Γάζα. Την επόμενη μέρα επιχείρησε να διορθώσει τη δήλωσή της μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όμως δεν κατάφερε να κατευνάσει τις αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Κάποιοι ευρωπαίοι διπλωμάτες είχαν εκφράσει επίσης δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η πρόεδρος της Κομισιόν ταξίδεψε στο Ισραήλ και συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς πρώτα να συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Για τον λόγο αυτό ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλς Μισέλ που επί της ουσίας έχει στη δικαιοδοσία του την «αντιπροσώπευση» των 27 κρατών μελών στο εξωτερικό συγκαλεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών, αύριο στις 17.30 το απόγευμα, ενώ ήδη εξέδωσε κοινό ανακοινωθέν όπου οι ηγέτες καταδικάζουν την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, αναφέρουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα αλλά υπογραμμίζουν την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην «περιφερειακή κλιμάκωση της σύγκρουσης» και την πιθανότητα αυτή να οδηγήσει σε «περαιτέρω όξυνση μεταξύ των κοινοτήτων και να ανατροφοδοτήσει τον εξτρεμισμό» και εντός της Ε.Ε. την ώρα που υπάρχει «κίνδυνος για αύξηση των μεταναστευτικών ροών» όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση – επιστολή του Σαρλς Μισέλ, ενόψει της αυριανής συνεδρίασης.

Στο μεταξύ, η ανθρωπιστική βοήθεια της Κομισιόν ύψους 50 εκ ευρώ προς την υπηρεσία αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα, UNRWA, θα δοθεί μετά από μια εβδομάδα εχθροπραξιών και ενώ το Ισραήλ έχει ήδη προχωρήσει σε διακοπή νερού, τροφίμων, υγειονομικού υλικού και ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα. Εκτός από αυτό το ποσό η Κομισιόν χρηματοδοτεί άλλες «αναπτυξιακές» ανάγκες των Παλαιστινίων δίνοντας 200 εκ ευρώ το χρόνο. Ωστόσο αυτό το ποσό βρίσκεται υπό αναθεώρηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν έχει πρόσβαση σε αυτό.

Η αυριανή τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί ενδεχομένως μετά την έναρξη της ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα και η επικείμενη ανθρωπιστική κρίση. Αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανησυχούν μήπως το θέμα προκαλέσει μεγαλύτερο διχασμό εντός της Ε.Ε.

Η Ιρλανδία έχει ήδη προειδοποιήσει τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε «συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός που έχει ήδη αναφέρει ότι το τελεσίγραφο του Ισραήλ για εκκένωση της Γάζας ήταν εναντίον του διεθνούς δικαίου διατηρεί μια πιο επιφυλακτική στάση έναντι της «απάντησης» του Ισραήλ στη Χαμάς από ό,τι η Γερμανία, Αυστρία και Τσεχία.

Βασική ανησυχία ανάμεσα στους Ευρωπαίους διπλωμάτες είναι η Ε.Ε να συνεχίσει να παρουσιάζει αυτή την έως τώρα «διχαστική εικόνα» και «κακοφωνία» σε σχέση με την εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

