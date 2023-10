Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ανοίγει η πλατφόρμα για το εμβόλιο - Σε έξαρση τα κρούσματα και οι εισαγωγές

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει διαμορφώσει τις συστάσεις της και αναμένεται να συστήνει ισχυρή σύσταση εμβολιασμού στους πλέον ευάλωτους.

Αναλυτικές οδηγίες για το επικαιροποιημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα με το Μονοδύναμο Επικαιροποιημένο Εμβόλιο XBB.1.5, που είναι διαθέσιμο από σήμερα, καθώς και για τη διαδικασία εμβολιασμού, έδωσαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Σήμερα το απόγευμα ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού στο emvolio.gov.gr, ώστε να ξεκινήσει ο εμβολιασμός που θα γίνεται σε 352 εμβολιαστικά κέντρα. Ο εμβολιασμός για τις ηλικίες 5 έως 11 ετών θα ξεκινήσει 23 Οκτωβρίου. Στις ομάδες που συστήνεται ο εμβολιασμός θα αποσταλεί sms, ενώ θα συνεχιστεί και το πρόγραμμα κατ' οίκον για όσους έχουν ανάγκη. Ο εμβολιασμός γίνεται 3 μήνες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό ή τη νόσηση. Το νεότερο είναι ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο μπορεί να το κάνει και κάποιος που δεν έχει λάβει τον βασικό εμβολιασμό.

Το νέο επικαιροποιημενο εμβόλιο δεν περιλαμβάνει τον αρχικό ιό, ο οποίος πλέον δεν ανιχνεύεται και περιλαμβάνει την παραλλαγή XBB1.5, που ανιχνεύεται σε υψηλά ποσοστά.

Όπως είπε η κ. Θεοδωρίδου, δεν μιλάμε για μαζικό εμβολιασμό αλλά για ευάλωτες ομάδες, ωστόσο όποιος πολίτης επιθυμεί θα μπορεί να κάνει το εμβόλιο δωρεάν, ακόμη και εάν δεν ανήκει στις πληθυσμιακές ομάδες που συστήνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Προτεραιότητα εμβολιασμού θα έχουν:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και υποκείμενες παθήσεις που τους θέτουν σε υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης Covid-19, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Έγκυες.

Άτομα με αυξημένη έκθεση στον SARS-CoV-2, όπως οι υγειονομικοί.

Εάν είναι ικανοποιητική η εμβολιαστική κάλυψη υπολογίζεται ότι η μείωση των νοσηλειών θα φτάσει στο 30%.

Η χώρα μας έχει προμηθευτεί περίπου 1,6 εκατομμύρια εμβόλια. Πρόκειται για την επικαιροποιημένη έκδοση που στοχεύει στο στέλεχος ΧΒΒ.1.5 του SARS-CoV-2, παρόμοια με την παραλλαγή «Eris».

Παράλληλα, με βάση τη σύμβαση για την προμήθεια εμβολίων, υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής δόσεων οποιαδήποτε στιγμή. Έτσι, στην περίπτωση που παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση, η Ελλάδα μπορεί να παραλάβει ανά πάσα στιγμή εμβόλια.

