Χειμερινό νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ: Πότε μπαίνει σε εφαρμογή

Πότε μπαίνει σε εφαρμογή και τι ωράριο έχει το χειμερινό νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος, το οποίο θα ισχύει έως τις 30 Απριλίου 2024, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Το μειωμένο τιμολόγιο το χειμώνα είναι τμηματικό. Συγκεκριμένα ισχύει τις εξής ώρες:

Από τις 15:00 έως τις 17:00 και από τις 02:00 έως τις 08:00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων νησιών.

Από τις 15:30 έως τις 17:30 και από τις 02:00 έως τις 08:00 για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

«Όλα τα οικιακά προγράμματα της ΔΕΗ εξακολουθούν να δίνουν αξία στους κατόχους νυχτερινών μετρητών, οι οποίοι απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές τις ώρες του μειωμένου τιμολογίου. Επιπλέον του μειωμένου "νυχτερινού" τιμολογίου, η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής της φιλοσοφίας, έχει δημιουργήσει νέα προγράμματα για επιπλέον εξοικονόμηση και επιβράβευση», τονίζει η Επιχείρηση στην ανακοίνωσή της.

