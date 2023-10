Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Δευτέρας (εικόνες)

Ξεχωριστοί οι αποψινοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” της Δευτέρας.

Απόψε, Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2NightShow» την Καλλιόπη Χάσκα στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη.

Η νεαρή ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Η Μάγισσα» του ΑΝΤ1, έχει καταφέρει με το ταλέντο της να ενσαρκώσει με πειθώ τον ρόλο της Μεταξίας. Γιατί δεν θέλει να παίζει την καλή; Με ποιους κάνει πλάκες στα γυρίσματα;

Για ποια σειρά νόμιζε ότι έκανε casting και πόσο επεισοδιακή ήταν η πρώτη της γνωριμία με τον Λευτέρη Χαρίτο, τον σκηνοθέτη της σειράς «Η Μάγισσα»;

Για πρώτη φορά θα δούμε το casting που έκανε για να πάρει αυτόν τον ρόλο-δώρο, όπως ομολογεί. Τέλος, η Καλλιόπη μιλάει για τα χρόνια που σπούδασε στην Αμερική, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εκεί και εξηγεί τι την δένει με την Μαρίνα Σάτι.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», είναι καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Αντίνοος Αλμπάνης. Ο αγαπημένος ηθοποιός κάνει μια στάση στο στούντιο της εκπομπής λίγο πριν φύγει για τους Παξούς και τα γυρίσματα του «Maestro».

Τι άλλαξε μετά την προβολή της σειράς στο Netflix; Από ποιες χώρες δέχεται μηνύματα; Στη συνέχεια, μιλάει για τον έρωτα και τη θέση που έχει στη ζωή του και εξηγεί γιατί θέλει να ξαναζήσει μια μεγάλη αγάπη.

Γιατί θεωρεί ότι στα social media κάνουν κανιβαλισμό; Ποιοι του «κουνάνε το δάχτυλο»;

Τέλος, ο Αντίνοος, μιλάει με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή του στην αστυνομική σειρά «Μαύροι Πίνακες», για τη θεατρική παράσταση «Κάποιος να με προσέχει» αλλά και την ταινία «Έχω κάτι να πω», στην οποία πρωταγωνιστεί και θα προβληθεί το 2024.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2night Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

Δείτε το trailer: