Μέση Ανατολή – ΟΗΕ: Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας

Τα δυο διαφορετικά προσχέδια ψηφίσματος, που έχουν υποβάλλει η Ρωσία και η Βραζιλία που προεδρεύει αυτόν τον μήνα του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνέλθει σήμερα στις 22:00 ώρα Γκρίνουιτς (01:00 αύριο Τρίτη, ώρα Ελλάδας) για τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, επιβεβαίωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, με διπλωματικές πηγές να κάνουν λόγο για δύο διαφορετικά σχέδια ψηφίσματος.

Η Ρωσία διένειμε την Παρασκευή στα υπόλοιπα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ένα σχέδιο ψηφίσματος που θα υποβληθεί σε ψηφοφορία και καλεί για "άμεση βιώσιμη ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός που θα τηρηθεί πλήρως" και για "ανεμπόδιστη" ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας που βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

Η Βραζιλία που προεδρεύει αυτόν τον μήνα του Συμβουλίου, θα υποβάλει επίσης ένα κείμενο που καταδικάζει "τις απεχθείς τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς", σύμφωνα επίσης με διπλωματικές πηγές.

Το κείμενο που προτείνει η Μόσχα και το οποίο είδε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καταδίκαζε "σθεναρά όλη τη βία και τις εχθροπραξίες απέναντι στους αμάχους και όλες τις πράξεις τρομοκρατίας".

Όμως μέχρι και χθες, Κυριακή, το σχέδιο ψηφίσματος δεν ανέφερε τη Χαμάς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως επέμειναν το Συμβούλιο Ασφαλείας να καταδικάσει σαφώς τις "απεχθείς τρομοκρατικές ενέργειες" του παλαιστινιακού ισλαμικού συστήματος που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου επίθεση έκτασης χωρίς προηγούμενο εναντίον του Ισραήλ.

Για να υιοθετηθεί, ένα ψήφισμα χρειάζεται την έγκριση τουλάχιστον εννέα από τα 15 μέλη του Συμβουλίου, χωρίς να προβάλει βέτο ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη (Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία και Κίνα).

