Ναβάλνι: Εγκατέλειψε τη Ρωσία ο τέταρτος δικηγόρος του

Οι προηγούμενοι τρεις δικηγόροι του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για συμμετοχή σε «εξτρεμιστική οργάνωση».

Ο δικηγόρος Αλεξάντερ Φεντούλοφ, ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα του φυλακισμένου ακτιβιστή της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, εγκατέλειψε τη Ρωσία. Αυτό ανέφερε ο ίδιος στη σελίδα του στο Instagram, όπως αναφέρει ο ιστότοπος «Govorit Ne Moskva».

«Η κατάσταση έχει εξελιχθεί περίεργα. Η σύλληψη των συναδέλφων μας που υπερασπίστηκαν τον Ναβάλνι έχει προκαλέσει σημαντικές προσαρμογές στο έργο των υπόλοιπων υπερασπιστών που έχουν απομείνει ελεύθεροι», έγραψε ο Φεντούλοφ.

Σήμερα, το δικαστήριο της πόλης Καβρόφ πραγματοποίησε ακρόαση σχετικά με την αγωγή της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας κατά του Αλεξέι Ναβάλνι. Πρόκειται για την πρώτη δίκη του αντιπολιτευόμενου μετά τη σύλληψη των τριών δικηγόρων του. Πριν από την ακροαματική διαδικασία, ο Ναβάλνι ενημερώθηκε από δημοσιογράφους ότι οι συνήγοροι υπεράσπισής του είχαν σταλεί σε προανακριτικό κέντρο κράτησης.

Ο Φεντούλοφ δεν εμφανίστηκε στην ακροαματική διαδικασία. Ήταν αδύνατο να επικοινωνήσει μαζί του – το τηλέφωνο του δικηγόρου υπεράσπισης ήταν απενεργοποιημένο, σύμφωνα με την ομάδα του Ναβάλνι. Ο δικαστής Ντμίτρι Σαμοΐλοφ δήλωσε ότι δεν είχε καμία πληροφορία για τη σύλληψη του Φεντούλοφ.

Ο Φεντούλοφ εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Ναβάλνι στις διαδικασίες που σχετίζονται με τις σωφρονιστικές αποικίες κρατουμένων όπου ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης εκτίει την ποινή του.

Στις 13 Οκτωβρίου το δικαστήριο Μπασμάνι της Μόσχας έδωσε εντολή για τη σύλληψη τριών δικηγόρων του Αλεξέι Ναβάλνι, των Ίγκορ Σεργκούνιν, Αλεξέι Λίπστερ και Βαντίμ Κόμπζεφ. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε «εξτρεμιστική οργάνωση»

Σύμφωνα με την ανάκριση, «οι δικηγόροι, χρησιμοποιώντας την ιδιότητά τους για πρόσβαση στο σωφρονιστικό κατάστημα, εξασφάλισαν την τακτική μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των ηγετών και των συμμετεχόντων στην εξτρεμιστική κοινότητα και του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος συνέχισε έτσι να εκπληρώνει τα καθήκοντα του ηγέτη και επικεφαλής της εξτρεμιστικής κοινότητας».

