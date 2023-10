Βρυξέλλες: Ένοπλη επίθεση με νεκρούς - Ο δράστης φώναζε ο “Αλλάχ είναι μεγάλος” (βίντεο)

Τα θύματα φορούσαν ποδοσφαιρικές φανέλες. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Δύο άτομα σουηδικής υπηκοότητας δολοφονήθηκαν από πυρά στο κέντρο των Βρυξελλών, όπως ανέφερε η βελγική εφημερίδα «Het Laatste Nieuws».

Το δημοσίευμα μάλιστα αναφέρει ότι είναι πιθανό οι δύο άτυχοι να ήταν φίλαθλοι (φέρονται να φορούσαν φανέλες της Εθνικής Σουηδίας), προκειμένου να δώσουν το παρόν στον εν εξελίξει αγώνα του Βελγίου με τους Σουηδούς για τα προκριματικά του Euro 2024. Με το που έγινε γνωστό το περιστατικό, το παιχνίδι ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σουηδία, στο στάδιο King Baudouin, διακόπτεται οριστικά.

Ο κόσμος έχει λάβει οδηγίες να παραμείνει εντός του σταδίου, σύμφωνα με μάρτυρα του Reuters στην περιοχή.

