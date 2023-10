Πολιτισμός

Κολοσσαίο: Μόνο με ονομαστικό εισιτήριο πλέον η είσοδος

Στόχος είναι η καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και ο περιορισμός της μεταπώλησης των εισιτηρίων. Πότε ξεκινά η διάθεση των νέων εισιτηρίων και πώς θα τα αγοράζουν Ιταλοί και επισκέπτες.

Με απόφαση του ιταλικού υπουργείου Πολιτισμού, από τις 18 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση ονομαστικών εισιτηρίων για την είσοδο στο Κολοσσαίο.

Ιταλοί και ξένοι επισκέπτες θα μπορούν να αγοράζουν τα νέα αυτά εισιτήρια στα ταμεία έξω από το «αμφιθέατρο Φλάβιο», μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.colosseo.it και χρησιμοποιώντας ειδικό αριθμό τηλεφώνου.

Η απόφαση ελήφθη για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της αισχροκέρδειας και της μεταπώλησης εισιτηρίων, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις.

«Η υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης προχώρησε με ταχύτατους ρυθμούς. Μπορούμε να πούμε ότι χάρη στην κίνηση αυτή και στην όλο και μεγαλύτερη προσφορά προς τους επισκέπτες ξεκινά πραγματικά μια νέα εποχή για το αρχαιολογικό πάρκο του Κολοσσαίου», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Τζενάρο Σαντοζουλιάνο.

Την λήψη μέτρων για να καταπολεμηθεί η μεταπώληση των εισιτηρίων σε ιδιαίτερα αυξημένες τιμές είχαν ζητήσει με έμφαση, μεταξύ των άλλων, δημοτικοί σύμβουλοι της Αιώνιας Πόλης και τα μέλη της Ιταλικής Ένωσης Ξενοδόχων.

