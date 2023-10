Life

“The 2NightShow” - Αλμπάνης: Ο Παπακαλιάτης, ο έρωτας και η επιθυμία του για συντροφικότητα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εξομολόγηση για τον ρόλο του έρωτα στη ζωή του και η σχέση του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

-

Στην παρέα του «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας ήταν καλεσμένος ο Αντίνοος Αλμπάνης, ο οποίος μίλησε για τη συμμετοχή του στο Maestro, τον έρωτα αλλά τον κανιβαλισμό των social media.

«Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε να κάνει τηλεόραση 15 χρόνια, είχε χάσει κάποιες γενιές τηλεθεατών. Δεν ξέραμε αν θα είχε την ανταπόκριση που είχε παλιά. Αλλά τελικά κατέληξα ότι μία φροντισμένη σειρά δεν έχει να φοβηθεί κάτι γιατί είναι τίμια δουλειά» είπε χαρακτηριστικά. «Ξέρω τον Χριστόφορο και τον τρόπο που δουλεύει. Με εξέπληξε το επίπεδο της παραγωγής που δεν ήταν με τα ελληνικά δεδομένα».

Ακόμη, αναφέρθηκε στον έρωτα εξομολογούμενος ότι θέλει να ξαναζήσει μια μεγάλη αγάπη. «Υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει έναν άνθρωπο δίπλα του; Ποιος γυρίζει το βράδυ και περιμένει το ταβάνι να τον χαϊδέψει;» τόνισε ο δημοφιλής ηθοποιός ενώ εξομολογήθηκε πως « έζησα το να έχω βρει τον άνθρωπό μου και ακριβώς επειδή το έζησα θέλω να το ξαναζήσω. Ακόμη κι αν έληξαν αυτές οι σχέσεις ζόρικα, το μαζί έχει μια γλύκα. Δεν ξαναγυρνώ στο παρελθόν, θεωρώ ότι τα πράγματα κάνουν τον κύκλο τους.

Αναφέρθηκε τέλος στην έντονη κριτική που δέχτηκε το καλοκαίρι για τις αναρτήσεις διαφημιστικού περιεχομένου που έκανε ενώ η Ελλάδα βρισκόταν σε πύρινο κλοιό.

Ο ίδιος εξήγησε ότι επρόκειτο για μέρος της δουλειάς του, ότι όπως όλος ο κόσμος συνέχισε να πηγαίνει στις δουλειές του, έτσι κι εκείνος αναγκαστικά έπρεπε να κάνει τις συγκεκριμένες αναρτήσεις.

«Δεν κάνουν παρατήρηση στα social media, κάνουν κανιβαλισμό. Υπάρχει μία τάση νουθεσίας απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουν και που δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή είναι η δουλειά μου και δεν έχω τον έλεγχο της δουλειάς μου. Μπορώ να παρακαλέσω να μην γίνει μία δημοσίευση σε μία δεδομένη χρονική στιγμή αλλά δεν το ακούνε και πάντα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσανατολικό: Ο Μπάιντεν σε Ισραήλ και Αμάν

Σε συναγερμό η Ευρώπη μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες

Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα