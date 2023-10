Οικονομία

Hellenic Train: Ποια δρομολόγια καταργούνται

Τι αναφέρει η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε πως τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 2207 & 2206 του Προαστικού (Αεροδρόμιο – Α. Λιόσια – Αεροδρόμιο) καταργούνται στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Α. Λιόσια.

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 2207 & 2206 (Αεροδρόμιο- Α. Λιόσια- Αεροδρόμιο) καταργούνται στο τμήμα Νερατζιώτισσα- Α.Λιόσια για λόγους κυκλοφορίας. — Hellenic Train (@HellenicTrain) October 17, 2023

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της η απόφαση για την ανωτέρω κατάργηση ελήφθη για λόγους κυκλοφορίας.

