Κόσμος

Ισραηλινή όμηρος σε βίντεο: Η έκκληση της μητέρας της προς τη Χαμάς και τον κόσμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο με τη νεαρή αιχμάλωτη της Χαμάς. Η δραματική έκκληση της μητέρας της προς τους ηγέτες και τη Χαμάς.

-

Η μητέρα της Μία Σεμ, Γαλλοϊσραηλινής ομήρου της Χαμάς, ικέτευσε σήμερα "τους ηγέτες του κόσμου" για την απελευθέρωση της κόρης της, η οποία απήχθη στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

"Ζητώ από τους ηγέτες του κόσμου η κόρη μου να μας δοθεί πίσω στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, όπως και οι άλλοι όμηροι. Ικετεύω τον κόσμο να μου δώσουν πίσω το μωρό μου", είπε η μητέρα της Μία, η Κερέν Σεμ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ζητήσει λίγο νωρίτερα την "άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της".

Η Κερέν Σεμ σημείωσε, σχετικά με βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο οποίο παρουσιάζεται η κόρη της, ότι "το βρήκε την ίδια ώρα με τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με την κυβέρνηση" του Ισραήλ.

"Προσπαθώ να μην σκέφτομαι μια εισβολή", πρόσθεσε, αναφερόμενη στην πιθανότητα χερσαίας εισβολής στη Λωρίδα της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος έχει συγκεντρώσει στρατεύματα κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα, "αλλά μόνον την κόρη μου. Ξέρω ότι χρειάζεται ιατρική φροντίδα", πρόσθεσε.

Μέχρι τότε "δεν ήξερα αν ήταν ζωντανή ή νεκρή. Υπήρχε μια φήμη ότι είχε τραυματιστεί στον ώμο ή στο πόδι. Τραυματίστηκε στο χέρι. Χειρουργήθηκε. Δείχνει τρομοκρατημένη. Λέει ό,τι της λένε να πει. Ανησυχώ πολύ γι'αυτήν", συνέχισε.

"Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Σκέφτομαι ότι θα τους φροντίζουν", πρόσθεσε.

Στο βίντεο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, η νεαρή γυναίκα παρουσιάζεται ξαπλωμένη να λαμβάνει ιατρική φροντίδα στο χέρι της.

"Αυτή η τρομοκρατική επίθεση έγινε στο Ισραήλ. Αύριο αυτό θα γίνει στη Γαλλία και μεθαύριο στις ΗΠΑ. Έχουμε να κάνουμε με έναν στυγνό εχθρό. Ο κόσμος πρέπει να ενωθεί για να ελευθερώσει τους κρατούμενους", επέμεινε.

"Τώρα αυτή βρίσκεται στη Γάζα, δεν είναι η μόνη, υπάρχουν πολλοί ενήλικες, παιδιά, μωρά, επιζώντες του Ολοκαυτώματος, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όλοι μαζί οφείλουμε να σταματήσουμε αυτήν την τρομοκρατία", είπε ακόμη.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι 199 όμηροι απήχθησαν από τη Χαμάς.

Ο πρόεδρος Μακρόν καταδίκασε σήμερα "την αθλιότητα, που αποτελεί η σύλληψη αθώων ανθρώπων ομήρων, και την ειδεχθή σκηνοθετημένη παρουσίασή τους", αφού είδε το βίντεο με την Μία Σεμ.

"Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε γνώση του βίντεο της Μία Σεμ, Γαλλοϊσραηλινής πολίτη, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τρομοκρατικό κίνημα Χαμάς", ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

"Ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της. Η Γαλλία έχει κινητοποιηθεί πλήρως και συνεργάζεται με τους εταίρους της για να απελευθερωθούν οι Γάλλοι όμηροι που κρατά η Χαμάς", πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Διέρρηξαν σχολείο στον Άγιο Δημήτριο

Euro 2024 - Εθνική Ελλάδος: Ο “δρόμος” της πρόκρισης περνά από τα play off του Nations League

Μουτζούρης κατά ΝΔ: Ποτέ δεν ένιωσα ξανά τέτοια απόπειρα ευτελισμού